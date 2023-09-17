الوطني الفلسطيني: قرار اليونسكو إدراج أريحا القديمة على قائمة التراث العالمي انتصار لفلسطين

الوطني الفلسطيني: قرار اليونسكو إدراج أريحا القديمة على قائمة التراث العالمي انتصار لفلسطين
التاريخ
9/17/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 17 أيلول (بترا)- رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعـلوم والثقافة (اليونسكو)، تسجيل موقع أريحا القـديمة (تل السلطان) على قائمة التراث العالمي.
وقال المجلس الوطني، في بيان اليوم الأحد، إن هذا القرار يعد انتصارا للحقيقة ولفلسطين والرواية الفلسطينية، ويدل على عراقة تاريخ فلسطين الممتد منذ آلاف السنين وأصالته، مهما حاول الاحتلال طمس تاريخ فلسطين وحضارتها وتزويره.
وشكر المجلس الوطني الفلسطيني جميع الأعضاء، والمنظمات المتخصصة، والدول الشقيقة والصديقة، التي دعمت الملف الفلسطيني في تسجيله على لائحة التراث العالمي في "اليونسكو".
--(بترا)
م.ف/أز
17/09/2023 20:47:31
MENAFN17092023000117011021ID1107085085
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