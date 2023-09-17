الوطني الفلسطيني: قرار اليونسكو إدراج أريحا القديمة على قائمة التراث العالمي انتصار لفلسطين

رام الله 17 أيلول (بترا)- رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعـلوم والثقافة (اليونسكو)، تسجيل موقع أريحا القـديمة (تل السلطان) على قائمة التراث العالمي.

وقال المجلس الوطني، في بيان اليوم الأحد، إن هذا القرار يعد انتصارا للحقيقة ولفلسطين والرواية الفلسطينية، ويدل على عراقة تاريخ فلسطين الممتد منذ آلاف السنين وأصالته، مهما حاول الاحتلال طمس تاريخ فلسطين وحضارتها وتزويره.

وشكر المجلس الوطني الفلسطيني جميع الأعضاء، والمنظمات المتخصصة، والدول الشقيقة والصديقة، التي دعمت الملف الفلسطيني في تسجيله على لائحة التراث العالمي في "اليونسكو".

--(بترا)

م.ف/أز

17/09/2023 20:47:31