البرلمان العربي يثمن الجهود السعودية العمانية لإحلال السلام في اليمن

البرلمان العربي يثمن الجهود السعودية العمانية لإحلال السلام في اليمن
التاريخ
9/17/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة17 أيلول ( بترا)- ثمن البرلمان العربي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام الشامل والعادل.
وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجميع المبادرات السابقة والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لاستعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يٌمكن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاش فيها لسنوات وعانى خلالها من ظروف إنسانية صعبة.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
17/09/2023 20:44:10
MENAFN17092023000117011021ID1107085084
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