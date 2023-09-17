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البرلمان العربي يثمن الجهود السعودية العمانية لإحلال السلام في اليمن

9/17/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة17 أيلول ( بترا)- ثمن البرلمان العربي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام الشامل والعادل.
وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجميع المبادرات السابقة والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لاستعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يٌمكن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاش فيها لسنوات وعانى خلالها من ظروف إنسانية صعبة.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
17/09/2023 20:44:10

MENAFN17092023000117011021ID1107085084

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