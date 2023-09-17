الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى التراجع عن سحب اعتماد 8 مفتشين بالطاقة الذرية

عمان 17 أيلول (بترا)- دعا الاتحاد الأوروبي إيران، اليوم الأحد، للعودة عن سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أن هذه الخطوة "مثيرة للقلق".

ووفقاً لـ(يورو نيوز)، قال متحدث باسم الاتحاد إن ما يثير القلق بشكل خاص، هو "التأثير المباشر والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي أبرم عام 2015.

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت السبت أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية ودبلوماسي غربي أن القرار يشمل 8 مفتشين من فرنسا وألمانيا.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

17/09/2023 20:42:38