الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى التراجع عن سحب اعتماد 8 مفتشين بالطاقة الذرية

الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى التراجع عن سحب اعتماد 8 مفتشين بالطاقة الذرية
التاريخ
9/17/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- دعا الاتحاد الأوروبي إيران، اليوم الأحد، للعودة عن سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أن هذه الخطوة "مثيرة للقلق".
ووفقاً لـ(يورو نيوز)، قال متحدث باسم الاتحاد إن ما يثير القلق بشكل خاص، هو "التأثير المباشر والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي أبرم عام 2015.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت السبت أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية ودبلوماسي غربي أن القرار يشمل 8 مفتشين من فرنسا وألمانيا.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
17/09/2023 20:42:38
MENAFN17092023000117011021ID1107085083
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