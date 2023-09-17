قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو يوقعون اتفاقية دفاع مشترك
التاريخ
9/17/2023 2:29:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- وقع الحكام العسكريون في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أمس السبت، اتفاقاً للدفاع المشترك بين دولهم، يشتمل على جوانب اقتصادية وعسكرية، وفقاً لوزير الخارجية المالي عبدالله ديوب.
وبحسب (فرانس برس)، قال قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، أسيمي غويتا، في منشور على منصة إكس: "وقعت اليوم مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق (ليبتاكو-غورما) المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا.
ويلزم الميثاق، الذي جرى توقيعه السبت، الموقعين بمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منهم.
ونص الميثاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".
وشهدت الدول الثلاث انقلابات منذ العام 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في تموز بالرئيس محمد بازوم.
--(بترا)
أن/أز/ هـ ح
17/09/2023 20:41:30
MENAFN17092023000117011021ID1107085082
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