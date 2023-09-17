قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو يوقعون اتفاقية دفاع مشترك

عمان 17 أيلول (بترا)- وقع الحكام العسكريون في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أمس السبت، اتفاقاً للدفاع المشترك بين دولهم، يشتمل على جوانب اقتصادية وعسكرية، وفقاً لوزير الخارجية المالي عبدالله ديوب.

وبحسب (فرانس برس)، قال قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، أسيمي غويتا، في منشور على منصة إكس: "وقعت اليوم مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق (ليبتاكو-غورما) المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا.

ويلزم الميثاق، الذي جرى توقيعه السبت، الموقعين بمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منهم.

ونص الميثاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".

وشهدت الدول الثلاث انقلابات منذ العام 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في تموز بالرئيس محمد بازوم.

--(بترا)

أن/أز/ هـ ح

17/09/2023 20:41:30