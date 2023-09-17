فعاليات شبابية منوعة في المزار الشمالي
التاريخ
9/17/2023 2:29:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 17 أيلول (بترا)- اختتم مركز شابات المزار الشمالي، اليوم الأحد، ورشة توعوية، استمرت يومين، حول القوانين الناظمة لاستخدام الإنترنت والتسوق الإلكتروني، بحضور 20 شابة وضمن الفئة العمرية 15 -17 عاما.
وقدم المحاضر قدامة العمري شرحا عن الأنظمة والقوانين لاستخدامات الإنترنت والتسوق الإلكتروني، خصوصا بعد العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، مبينا للمشاركين كيفية ترويج النشاطات التجارية وتمكينهم من بناء إستراتيجية تعزز من وجودهم على المنصات الإلكترونية والتسويق الرقمي.
إلى ذلك، نظم مركز شباب المزار الشمالي اليوم، ورشة حول الحد من آفة التنمر للفئة العمرية من 12-15 عام، وبحضور 20 مشاركاً.
وقدم المحامي طراد طلافحة تعريفا للطلاب عن ماهية التنمر وأنواعه، والتي تضمنت التنمر المدرسي و السلوك العدواني فرديا أو جماعيا والذي يمارس ضد الطفل من قبل تلاميذ آخرين أو حتى من قبل بعض المعلمين أحيانا ويأخذ أشكالا مختلفة، منها التنمر اللفظي، والشتم والسخرية والاستهزاء والتحقير أمام الأقران، والتنمر الجسدي، والتنمر العاطفي ويتمثل بالإبعاد والعزل والإهمال وعدم السماح للطفل بالتفاعل مع أقرانه والمحيط.
--(بترا)
س ع/أز/ هـ ح
17/09/2023 20:38:52
MENAFN17092023000117011021ID1107085081
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