فعاليات شبابية منوعة في المزار الشمالي

اربد 17 أيلول (بترا)- اختتم مركز شابات المزار الشمالي، اليوم الأحد، ورشة توعوية، استمرت يومين، حول القوانين الناظمة لاستخدام الإنترنت والتسوق الإلكتروني، بحضور 20 شابة وضمن الفئة العمرية 15 -17 عاما.

وقدم المحاضر قدامة العمري شرحا عن الأنظمة والقوانين لاستخدامات الإنترنت والتسوق الإلكتروني، خصوصا بعد العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، مبينا للمشاركين كيفية ترويج النشاطات التجارية وتمكينهم من بناء إستراتيجية تعزز من وجودهم على المنصات الإلكترونية والتسويق الرقمي.

إلى ذلك، نظم مركز شباب المزار الشمالي اليوم، ورشة حول الحد من آفة التنمر للفئة العمرية من 12-15 عام، وبحضور 20 مشاركاً.

وقدم المحامي طراد طلافحة تعريفا للطلاب عن ماهية التنمر وأنواعه، والتي تضمنت التنمر المدرسي و السلوك العدواني فرديا أو جماعيا والذي يمارس ضد الطفل من قبل تلاميذ آخرين أو حتى من قبل بعض المعلمين أحيانا ويأخذ أشكالا مختلفة، منها التنمر اللفظي، والشتم والسخرية والاستهزاء والتحقير أمام الأقران، والتنمر الجسدي، والتنمر العاطفي ويتمثل بالإبعاد والعزل والإهمال وعدم السماح للطفل بالتفاعل مع أقرانه والمحيط.

--(بترا)





س ع/أز/ هـ ح

17/09/2023 20:38:52