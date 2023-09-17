تربية لواء الجامعة ترفع علم مدرسة السلط الثانوية احتفالا بمئويتها

عمان 17 أيلول (بترا)- احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، اليوم الأحد، برفع علم مدرسة السلط الثانوية للبنين؛ احتفالاً بمئويتها، والتي تعبر عن مئوية التعليم في الأردن.

وأشادت مدير التربية والتعليم للواء الجامعة، سحر الشخاترة، خلال الاحتفال الذي شاركت فيه فرق الكشافة، بمكانة هذه المناسبة التي تعبر عن أهمية التعليم في منهج الهاشميين منذ تأسيس الدولة الأردنية، ولما لمدرسة السلط تحديدًا من دور مهم في تخريج رجالات الدولة الذين تركوا أعظم الأثر في مسيرة نهضة الأردن.

وتعتبر مدرسة السلط أم المدارس الأردنية، ومنها انطلقت الحركة الكشفية في الأردن في عام تأسيسها، فكانت محجًا لطالبي العلم والتعلم والريادة.

--(بترا)

ع س/أز/ هـ ح

17/09/2023 20:33:34