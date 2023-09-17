تربية لواء الجامعة ترفع علم مدرسة السلط الثانوية احتفالا بمئويتها

تربية لواء الجامعة ترفع علم مدرسة السلط الثانوية احتفالا بمئويتها
التاريخ
9/17/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، اليوم الأحد، برفع علم مدرسة السلط الثانوية للبنين؛ احتفالاً بمئويتها، والتي تعبر عن مئوية التعليم في الأردن.
وأشادت مدير التربية والتعليم للواء الجامعة، سحر الشخاترة، خلال الاحتفال الذي شاركت فيه فرق الكشافة، بمكانة هذه المناسبة التي تعبر عن أهمية التعليم في منهج الهاشميين منذ تأسيس الدولة الأردنية، ولما لمدرسة السلط تحديدًا من دور مهم في تخريج رجالات الدولة الذين تركوا أعظم الأثر في مسيرة نهضة الأردن.
وتعتبر مدرسة السلط أم المدارس الأردنية، ومنها انطلقت الحركة الكشفية في الأردن في عام تأسيسها، فكانت محجًا لطالبي العلم والتعلم والريادة.
--(بترا)
ع س/أز/ هـ ح
17/09/2023 20:33:34
MENAFN17092023000117011021ID1107085080
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