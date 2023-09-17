Sunday, 17 September 2023 11:54 GMT

حملة للتبرع بالدم في مستشفى المفرق الحكومي غدا

9/17/2023 2:29:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 17 أيلول ( بترا ) -ينظم قسم المختبر وبنك الدم، بالتعاون مع قسم الكلى، في مستشفى المفرق الحكومي غدا الاثنين، حملة تبرع بالدم للمرضى في المستشفى.
يأتي ذلك بمناسبة يوم التغيير المتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المريض والذي يصادف 18 أيلول من كل عام.
وقال بيان صادر عن المستشفى، اليوم الأحد، إن عملية التبرع بالدم ستقام في بنك الدم بالمستشفى من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ، داعيا المواطنين إلى التبرع بالدم تجسيدا لمبدأ قطرة دم تنقذ حياه إنسان.
--(بترا)
ه ق/أز/ هـ ح
17/09/2023 20:00:28

MENAFN17092023000117011021ID1107085079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث