حملة للتبرع بالدم في مستشفى المفرق الحكومي غدا
التاريخ
9/17/2023 2:29:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 17 أيلول ( بترا ) -ينظم قسم المختبر وبنك الدم، بالتعاون مع قسم الكلى، في مستشفى المفرق الحكومي غدا الاثنين، حملة تبرع بالدم للمرضى في المستشفى.
يأتي ذلك بمناسبة يوم التغيير المتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المريض والذي يصادف 18 أيلول من كل عام.
وقال بيان صادر عن المستشفى، اليوم الأحد، إن عملية التبرع بالدم ستقام في بنك الدم بالمستشفى من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ، داعيا المواطنين إلى التبرع بالدم تجسيدا لمبدأ قطرة دم تنقذ حياه إنسان.
--(بترا)
ه ق/أز/ هـ ح
17/09/2023 20:00:28
MENAFN17092023000117011021ID1107085079
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