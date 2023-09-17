حملة للتبرع بالدم في مستشفى المفرق الحكومي غدا

المفرق 17 أيلول ( بترا ) -ينظم قسم المختبر وبنك الدم، بالتعاون مع قسم الكلى، في مستشفى المفرق الحكومي غدا الاثنين، حملة تبرع بالدم للمرضى في المستشفى.

يأتي ذلك بمناسبة يوم التغيير المتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المريض والذي يصادف 18 أيلول من كل عام.

وقال بيان صادر عن المستشفى، اليوم الأحد، إن عملية التبرع بالدم ستقام في بنك الدم بالمستشفى من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ، داعيا المواطنين إلى التبرع بالدم تجسيدا لمبدأ قطرة دم تنقذ حياه إنسان.

--(بترا)

ه ق/أز/ هـ ح

17/09/2023 20:00:28