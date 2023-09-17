صدور تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات

عمان 17 أيلول (بترا)- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023.

وتهدف التعليمات، بحسب المادة (3)، إلى تحديد أحكام وشروط إصدار وثيقة تأمين للمشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات، تتضمن المنافع التأمينية وحدودها، والاستثناءات التي ترد عليها ضد الحوادث الشخصية التي يتعرض لها المشارك في البرنامج.

وبحسب المادة (4) الفقرة (أ)، على المكتب الطلب من الشركة إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي عدة منافع تأمينية تتمثل بتكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حـادث إلى أقرب مؤسسـة صـحية من مكان الحادث، نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك، التعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث.

ونصت الفقرة (ج) بالمادة (4)، بأن يكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن التغطيات التأمينية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كافة مبلغ 10 آلاف دينار للمشارك.

وبحسب المادة (5) فقرة (أ) : تطبق أحكام هذه التعليمات على البرامج المنظمة من قبل المكاتب جميعها، (ب) تسري أحكام وشروط هذه التعليمات على المواطنين الأردنيين والأفراد المقيمين في المملكة، وعلى السياح الأجانب المشاركين بالبرنامج ما لم يكن لديهم التأمين الخاص بهم، ليغطي المنافع التأمينية الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.

أما الفقرة (ج) بالمادة (5)، فنصت على أنه لا يجوز إلغاء وثيقة تأمين، إلا إذا قدم المكتب وثيقة تأمين أخرى محلها أو بإلغاء البرنامج، وفي حالة إلغائها يحق للمشارك أن يسترد من شركة التأمين مبلغا أو نسبة من قيمة قسط وثيقة التأمين يحدد في وثيقة التأمين على ألا يكون هنالك حوادث أو مطالبات مدفوعة أو مبلغ عنها.

ونصت المادة (6) على أن تكون مدة سريان وثيقة التأمين محـددة بعـدة البرنامج، تبـدأ مـن وقـت بـدء البرنامج وتنتهي بانتهائه.

في حين نصت المادة (7) الفقرة (أ) على أن يزود المكتب الشركة بالبيانات أو المعلومات اللازمة جميعها لإصدار وثيقة التأمين من قبل الشركة، ونصت بالفقرة (ب) على المكتب إضافة بند يتضمن بيانات وثيقة التأمين إلى عقد بيع البرنامج المبرم بينه وبين المشارك، وبالفقرة (ج) على المكتب تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء المشاركين في البرنامج ورقم وثيقة التأمين الخاصة بكل مشارك عند الطلب، ولهذه الغاية على المكتب الاحتفاظ بهذه القوائم لمدة شهر من تاريخ انتهاء البرنامج.

أما المادة (8) الفقرة (أ)، فنصت على أن تشمل تغطية منفعة "نفقات العلاج الطبي الناجمة عن حادث " أجور المعالجات الطبية والفحوصات والتحاليل المخبرية والأشعة والأدوية ولوازم العلاج الموصوفة من قبل الطبيب المعالج داخل المؤسسية الصحية، بما في ذلك التكاليف المرتبطة باختيارات السمع وتصحيح الرؤية، والأجهزة التعويضية ومساعدات السمع أو الرؤية، وإعادة التأهيل.

كما تشمل التغطية بالمادة (8) الفقرة (أ)، تكاليف العمليات الجراحية العلاجية التي يتم إجراؤها داخل المستشفى، بما في ذلك تلك التي لا تحتاج إلى قضاء ليلة أو أكثر، ولكنها تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى، تغطية كاملة للإقامة والعناية الحثيثة والتي تشمل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية وأجور الأطباء من إشراف وتخدير وعمليات ولوازم العلاج وأي خدمات أخرى داخل المستشفى.

ونصت الفقرة (ب) من المادة (8)، على أن لا تشمل التغطية التأمينية لتأمين "نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث" الذي يتعرض له المشارك" و"الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث" إذا كانت ناتجة عن الأمراض العقلية، والنفسية، رفض و/أو تأخير من جانب المشارك أو الأشخاص المسؤولين عنه في عملية وطريقة النقل المقترح من قبل الشركة، والموافق عليه من قبل خدماتها الطبية، وأي علاج، أو تحاليل مخبرية أو أدويـة أو عقاقير مـن غيـر وصـفة طبيـة من قبل الطبيب المعالج.

كما نصت الفقرة (ب) من المادة (8)، على أنه لا تشمل التغطية التأمينية الناتجة عن الفيضانات أو أي نوع من الكوارث الطبيعية كالأعاصير والانفجارات البركانية والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية، وغيرها كأ خطار الطاقة النووية، والمشاركة عمداً في مشاجرة، أو تحديات، أو رهونات، أو ارتكاب جنابة، أو جنحة قصدية، أو أعمال جرمية بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها المشارك وهو تحت العلاج النفسي إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو الضرورة، محاولة الانتحار أو إيذاء الذات المتعمد إلا إذا كانت عن غير إدراك أو إرادة، إدمان الكحول والمخدرات والمواد التي تسبب الهلوسة.

وبحسب الفقرة (ب) في المادة (8)، لا تشمل التغطية التأمينية، الانخراط في نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات أو سباق الدرجات النارية الملاكمة والمصارعة بأي شكل من أشكالها والفنون القتالية، القفز بالمظلة والسقوط الحر، المشاركة في المسابقات أو البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية أو المنظمات المماثلة والرياضات الشتوية مثل التزلج على الجليد ويستثنى من هذه النشاطات الخطرة الطيران بالمنطاد وركوب الخيل والدراجات النارية والسباحة والألعاب المالية لغايات الترفيه.

وبحسب المادة (9)، تسدد التكاليف المالية الناجمة عن تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في هذه التعليمات من الشركة، على أن تتضمن وثيقة التأمين الحالات والشروط التي يجوز فيها التسديد المباشر من قبل المشارك ومن ثم إحضار فواتير لتحصيلها من الشركة.

-- (بترا)

ح خ/أز/ هـ ح

17/09/2023 19:59:06