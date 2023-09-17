المعايطة يرعى حفل تخريج أكاديمية الأمير الحسين للحماية المدنية

المعايطة يرعى حفل تخريج أكاديمية الأمير الحسين للحماية المدنية
التاريخ
9/17/2023 2:29:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، رئيس المجلس الأعلى لأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، حفل تخريج الفوج الحادي عشر من طلبة الأكاديمية في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.
وأشاد اللواء المعايطة بالمستوى الأكاديمي والمهني المتميز الذي وصلت إليه الأكاديمية، الأمر الذي انعكس على أداء خريجيها في الأردن وفي الدول الصديقة والشقيقة.
وسلم اللواء عبيد الله المعايطة الشهادات على الخريجين في التخصصات التي شملت هندسة الإطفاء والسلامة العامة، وإدارة الكارثة والأزمات، والهندسة الميكانيكية (الطاقة المتجددة) والإسعاف الطبي المتخصص.
وعبّر الخريجون خلال الاحتفال عن اعتزازهم بهذا الصرح العلمي الأكاديمي المتميز، مثمنين الجهود الدؤوبة التي بذلت من قبل الهيئة الإدارية والتدريسية في تحقيق جميع متطلبات التخرج.
وأكد الخريجون حرصهم على ترجمة ما تلقوه من علوم ومعارف خلال فترة دراستهم، للمساهمة في بناء الوطن، والانخراط في سوق العمل بكل مهنية واقتدار.
وتعتبر أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية الأولى من نوعها في تدريس المجالات الأكاديمية المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، وجاء افتتاحها في العام 2009 برعاية ملكية سامية، كمركز متميز لتدريس علوم الحماية المدنية، وكما تمنح الأكاديمية الدرجة الجامعية المتوسطة لتخصصات الأمن والسلامة والدعم اللوجستي وإدارة التزويد.
--(بترا)
ل م/أز/ هـ ح
17/09/2023 19:47:50
MENAFN17092023000117011021ID1107085076
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