المعايطة يرعى حفل تخريج أكاديمية الأمير الحسين للحماية المدنية

عمان 17 أيلول (بترا)- رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، رئيس المجلس الأعلى لأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، حفل تخريج الفوج الحادي عشر من طلبة الأكاديمية في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب.

وأشاد اللواء المعايطة بالمستوى الأكاديمي والمهني المتميز الذي وصلت إليه الأكاديمية، الأمر الذي انعكس على أداء خريجيها في الأردن وفي الدول الصديقة والشقيقة.

وسلم اللواء عبيد الله المعايطة الشهادات على الخريجين في التخصصات التي شملت هندسة الإطفاء والسلامة العامة، وإدارة الكارثة والأزمات، والهندسة الميكانيكية (الطاقة المتجددة) والإسعاف الطبي المتخصص.

وعبّر الخريجون خلال الاحتفال عن اعتزازهم بهذا الصرح العلمي الأكاديمي المتميز، مثمنين الجهود الدؤوبة التي بذلت من قبل الهيئة الإدارية والتدريسية في تحقيق جميع متطلبات التخرج.

وأكد الخريجون حرصهم على ترجمة ما تلقوه من علوم ومعارف خلال فترة دراستهم، للمساهمة في بناء الوطن، والانخراط في سوق العمل بكل مهنية واقتدار.

وتعتبر أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية الأولى من نوعها في تدريس المجالات الأكاديمية المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، وجاء افتتاحها في العام 2009 برعاية ملكية سامية، كمركز متميز لتدريس علوم الحماية المدنية، وكما تمنح الأكاديمية الدرجة الجامعية المتوسطة لتخصصات الأمن والسلامة والدعم اللوجستي وإدارة التزويد.

--(بترا)

ل م/أز/ هـ ح

17/09/2023 19:47:50