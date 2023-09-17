صدور قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية

عمان 17 أيلول (بترا)- صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، والذي سيعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام القانون على البيانات وإن تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه، ولا تسري على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخصية.

ونص القانون على الحق لكل شخص طبيعي في حماية بياناته ولا يجوز معالجتها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز إجراؤها دون الموافقة المسبقة في حالات المعالجة التي تتم من قبل جهة عامة مختصة، وإذا كانت ضرورية للأغراض الطبية الوقائية، ولحماية حياة الشخص المعني ولمنع الجريمة أو كشفها، وإذا كانت مطلوبة لأغراض قيام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، ولأغراض البحث العلمي، ولأغراض إحصائية أو لمتطلبات الأمن الوطني.

ونص القانون على عدم الاحتفاظ بالبيانات التي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من المعالجة ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.

ويشترط في المعالجة أن يكون الغرض منها مشروعا ومحددا وواضحا وان تكون متفقة مع الأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها، وان تتم بوسائل قانونية وتستند إلى بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة وان لا تؤدي الى تحديد الشخص المعني بعد استنفاذ الغرض منها، ولا تسبب الضرر للشخص المعني، وان تتم بطريقة تضمن سرية المعلومات وسلامتها وعدم حدوث أي تغيير عليها.

وحدد القانون مسؤوليات من يقوم بعملية المعالجة ومهام ومسؤوليات المراقب والمعالج، حيث اعتبر القانون البيانات التي تجري عليها المعالجة بيانات سرية ويقع على عاتق المسؤول والمعالج المحافظة على سريتها.

وبحسب القانون، لا يجوز نقل البيانات تبادلها بين المسؤول أو أي شخص آخر بمن فيهم المتلقي، إلا بموافقة الشخص المعني، ووفقا لشروط حددها القانون، أو نقلها خارج المملكة، باستثناء حالات معينة حددها القانون.

وبموجب القانون يشكل مجلس يسمى مجلس حماية البيانات الشخصية مدة عضويته 4 سنوات، حيث حدد القانون مهام وصلاحيات المجلس.

--(بترا)

م ف/رق

17/09/2023 19:01:06