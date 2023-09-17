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المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة على موقعها الإلكتروني

9/17/2023 2:28:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 17 أيلول (بترا)- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة، بحسب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب الحالي، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ودعت الهيئة المستقلة، في بيان، الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117100) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
وبينت الهيئة أنه في حال وجد الناخب بعد استعلامه عن دائرته الانتخابية، أن في بياناته ما يستدعي التصويب أو التحديث التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات مبسطة لتغيير مكان الإقامة وفقًا لأحكام القانون والأنظمة المحددة لهذه الغاية.
--(بترا)
م ش/رق
17/09/2023 18:53:35

MENAFN17092023000117011021ID1107085072

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