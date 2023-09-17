صدور نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها

عمان17 أيلول(بترا)- صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم (55) لسنة 2023.

وصدر النظام بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018، ويعمـل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتشكل بموجب النظام لجنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسمى لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام نائبا للرئيس.

وتضم اللجنة مدير المديرية، وأربعة أعضاء هيئة تدريس مـن مؤسسات التعليم العالي الأردنية، ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير، لمدة سنتين قابلة للتجديـد لمرة واحدة على أن يكونوا مـن ذوي الاختصاص والخبرة ويمثلون حقول المعرفة المختلفة.

وبموجب النظام، تتولى لجنة الاعتراف عددا من المهام والصلاحيات، تشمل الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقا للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة، والتحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف.

كما تتولى اللجنة إعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنيـة التي يـتم الاعتراف بها، وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تُنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونص النظام على تشكيل لجنة فـي الوزارة، تسمى لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية، برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها نائبا للرئيس، ومدير المديرية، وثمانية أعضاء هيئة تدريس مـن مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة أستاذ مشارك حدا أدنى.

وتتولى لجنة المعادلة العديد من المهام والصلاحيات تشمل معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير وأسس تتفق والإطار الوطني للمـؤهلات في المملكة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تُنشر في الجريدة الرسمية، وإصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنيـة على أن تحدد إجراءات إصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات التي نص عليها النظام، إضافة إلى النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عنها والبث فيها.

وبموجب النظام، تعقد لجنـة المعادلة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها، ولها الاستعانة برأي شخص من ذوي الاختصاص فيما يعرض عليها شريطة تزويدها برأيه خطيا.

وأتاح النظام للجنة، دعـوة أي شخص مـن ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيـه فـي الموضوعات المدرجـة علـى جـدول أعمالهـا دون أن يكـون لـه حـق التصويت على قراراتها.

ويقدم طلب معادلة الشهادات غير الأردنية، بموجب النظام، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتعبئة نموذج طلب المعادلة المتاح على الموقع، مرفقا به صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

17/09/2023 18:38:12