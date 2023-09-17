منتخب التايكواندو يشارك بدورة الألعاب الآسيوية

عمان 17 أيلول (بترا) - غادرت بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو، اليوم الأحد، متوجهة إلى مدينة هانغتشو الصينية، للمشاركة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستقام خلال الفترة من 23 الشهر الحالي إلى 8 من الشهر المقبل.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني من المدير الفني فارس العساف، والمدربين محمد البخيت ويزن الصادق، إلى جانب اللاعبين واللاعبات: زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم)، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم)، وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم)، إضافةً إلى المعالجين، لانا جوردن ولؤي مرايات.

وكان المنتخب الوطني أنهى أخيرا مشاركته في بطولة بيروت الدولية، حيث نجح في حصد 4 ميداليات ذهبية عن طريق جوليانا الصادق وزيد الحلواني وراما أبو الرب وزيد مصطفى.

ويتطلع المنتخب الوطني للتايكواندو إلى مواصلة حصد الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج بأكبر عدد من اللاعبين في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة.

--(بترا)

خ خ/رق

17/09/2023 18:30:12