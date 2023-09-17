منتخب التايكواندو يشارك بدورة الألعاب الآسيوية

منتخب التايكواندو يشارك بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/17/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا) - غادرت بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو، اليوم الأحد، متوجهة إلى مدينة هانغتشو الصينية، للمشاركة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستقام خلال الفترة من 23 الشهر الحالي إلى 8 من الشهر المقبل.
وتتكون بعثة المنتخب الوطني من المدير الفني فارس العساف، والمدربين محمد البخيت ويزن الصادق، إلى جانب اللاعبين واللاعبات: زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم)، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم)، وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم)، إضافةً إلى المعالجين، لانا جوردن ولؤي مرايات.
وكان المنتخب الوطني أنهى أخيرا مشاركته في بطولة بيروت الدولية، حيث نجح في حصد 4 ميداليات ذهبية عن طريق جوليانا الصادق وزيد الحلواني وراما أبو الرب وزيد مصطفى.
ويتطلع المنتخب الوطني للتايكواندو إلى مواصلة حصد الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج بأكبر عدد من اللاعبين في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة.
--(بترا)
خ خ/رق
17/09/2023 18:30:12
MENAFN17092023000117011021ID1107085070
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