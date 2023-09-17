Sunday, 17 September 2023 11:54 GMT

منتخب التايكواندو يشارك بدورة الألعاب الآسيوية

9/17/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا) - غادرت بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو، اليوم الأحد، متوجهة إلى مدينة هانغتشو الصينية، للمشاركة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستقام خلال الفترة من 23 الشهر الحالي إلى 8 من الشهر المقبل.
وتتكون بعثة المنتخب الوطني من المدير الفني فارس العساف، والمدربين محمد البخيت ويزن الصادق، إلى جانب اللاعبين واللاعبات: زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم)، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم)، وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم)، إضافةً إلى المعالجين، لانا جوردن ولؤي مرايات.
وكان المنتخب الوطني أنهى أخيرا مشاركته في بطولة بيروت الدولية، حيث نجح في حصد 4 ميداليات ذهبية عن طريق جوليانا الصادق وزيد الحلواني وراما أبو الرب وزيد مصطفى.
ويتطلع المنتخب الوطني للتايكواندو إلى مواصلة حصد الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج بأكبر عدد من اللاعبين في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة.
--(بترا)
خ خ/رق
17/09/2023 18:30:12

MENAFN17092023000117011021ID1107085070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث