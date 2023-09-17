فرنسا تعلن حالة الإنذار البرتقالي في 10 أقاليم بسبب العواصف

فرنسا تعلن حالة الإنذار البرتقالي في 10 أقاليم بسبب العواصف
التاريخ
9/17/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، حالة "إنذار برتقالي" في 10 أقاليم جديدة بسبب العواصف، ليصل عدد الأقاليم إلى 33 إقليما.
وذكرت قناة "فرانس إنفو تى في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، ان الأقاليم العشرة التي تم وضعها في حالة "إنذار برتقالي" بسبب العواصف الرعدية هي: المقاطعات الثمانية في "إيل دو فرانس" (في شمال وسط فرنسا وعاصمتها مدينة باريس)، و"أور-إي-لوار"، و"لواريت".
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م
17/09/2023 18:14:35
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