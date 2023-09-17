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فرنسا تعلن حالة الإنذار البرتقالي في 10 أقاليم بسبب العواصف

9/17/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا)- أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، حالة "إنذار برتقالي" في 10 أقاليم جديدة بسبب العواصف، ليصل عدد الأقاليم إلى 33 إقليما.
وذكرت قناة "فرانس إنفو تى في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، ان الأقاليم العشرة التي تم وضعها في حالة "إنذار برتقالي" بسبب العواصف الرعدية هي: المقاطعات الثمانية في "إيل دو فرانس" (في شمال وسط فرنسا وعاصمتها مدينة باريس)، و"أور-إي-لوار"، و"لواريت".
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م
17/09/2023 18:14:35

MENAFN17092023000117011021ID1107085069

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