المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في وادي السير

عمان 17 أيلول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اليوم الأحد، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، اعتداءات كبيرة على خطوط المياه الناقلة المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج المياه في منطقة وادي السير.

وقالت سلطة المياه، في بيان صحفي، إن كوادرها التفتيشية أزالت المخالفات المتمثلة في تمديد خطوط، وسحب اعتداءين قطرهما 2 إنش و1 إنش من الخط الناقل في منطقة وادي السير، لتزويد صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة، مشيرة إلى إعداد ضبوطات بالواقعة والمخالفين وتقدير قيمة المياه المسروقة، وإحالة الأوراق للأجهزة المختصة لضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء.

وأكدت أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه، ومحاسبة المسؤولين عنها بكل قوة ودعم وتعاون من الأجهزة الرسمية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك.

--(بترا)

ي ع/ن ح/رق

17/09/2023 17:53:43