المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في وادي السير
التاريخ
9/17/2023 2:28:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اليوم الأحد، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، اعتداءات كبيرة على خطوط المياه الناقلة المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج المياه في منطقة وادي السير.
وقالت سلطة المياه، في بيان صحفي، إن كوادرها التفتيشية أزالت المخالفات المتمثلة في تمديد خطوط، وسحب اعتداءين قطرهما 2 إنش و1 إنش من الخط الناقل في منطقة وادي السير، لتزويد صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة، مشيرة إلى إعداد ضبوطات بالواقعة والمخالفين وتقدير قيمة المياه المسروقة، وإحالة الأوراق للأجهزة المختصة لضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء.
وأكدت أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه، ومحاسبة المسؤولين عنها بكل قوة ودعم وتعاون من الأجهزة الرسمية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك.
--(بترا)
ي ع/ن ح/رق
17/09/2023 17:53:43
MENAFN17092023000117011021ID1107085068
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