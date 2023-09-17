مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2023

عمان 17 أيلول (بترا)- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2023، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي؛ للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النظام في ضوء إقرار استراتيجية الموارد البشرية للأعوام 2023 – 2027، التي تم اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية؛ ولغايات عكس مضامين الاستراتيجية على أحكام النظام.

كما يهدف مشروع النظام إلى تحقيق مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تتضمن تفعيل مبدأ المركزية في رسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، واللامركزية في تنفيذ الإجراءات، واعتماد الكفايات كأساس لإدارة وتنفيذ عمليات الموارد البشرية، والمرونة في تدوير الموظفين، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، وتعزيز الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية، وتطوير عمليات الإحلال والتعاقب والترقية.

--(بترا)

ع ق/رق

17/09/2023 17:59:23