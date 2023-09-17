مجلس أوقاف القدس يستنكر تصرفات الاحتلال بحق المصلين

عمان17أيلول (بترا)- استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، تصرفات شرطة الاحتلال وأذرعها الأمنية وسياستها القمعية بحق الشباب المصلين داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك وعلى مداخله.

كما استنكر المجلس، ما جنحت إليه أطقم شرطة الاحتلال وقواتها العسكرية الخاصة، من اعتداء وضرب وتنكيل بصورة مهينة لطردهم من ساحات المسجد، وإفراغها من المصلين، والتي بدأت منذ ساعات متأخرة من مساء أمس، وبلغت ذروتها في ساعات الفجر الأولى وساعات ظهيرة اليوم الأحد.

وأشار المجلس، في بيان اليوم الأحد، إلى أن تصرفات شرطة الاحتلال وأذرعها الأمنية يأتي بالتزامن مع تحويل ساحات المسجد الأقصى ومداخله والطرقات المؤدية إليه وكامل محيطه والبلدة القديمة في القدس، إلى ما يشبه الثكنات العسكرية التي تعج بمختلف الوحدات الخاصة والأمنية والشرطية والاستخبارية، وتشديد إجراءاتها القمعية على أبواب المسجد، باحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين والمصليات، وتحديد أعمار من يسمح لهم بالدخول لساحاته بطريقة تعسفية مدانة، لا يمكن السكوت عنها أو إغفال حجم ما تسيء به لحرمة وقداسة ورسالة المسجد.

ودان المجلس إقدام أحد اليهود بالنفخ بالبوق داخل ساحات المسجد، بحماية شرطة الاحتلال التي سمحت لمثل هذا العمل المدان والمستنكر بالحدوث وبدخول مثل هذه الأدوات إلى ساحاته.

وطالب المجلس في بيانه، العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، بالوقوف خلف والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الانتقال من النقد والإدانة إلى ممارسة الضغط الملموس لإيقاف تصعيد الاحتلال ضد المسجد الأقصى، والتمادي في الانتهاكات ضد الوضع القانوني والتاريخي والديني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأكد انه لا يمكن القبول بهذه الإجراءات التعسفية المشؤومة تحت أي شعار أو حجة واهية لا تتعلق بهوية المسجد الأقصى ورسالته الخالدة كمسجد إسلامي بكامل مساحته غير منقوصة، والبالغة 144 دونما لا يقبل القسمة ولا الشراكة، مبينا ان هذا التصعيد الممنهج حلقة متصلة من الانتهاكات بالغة الخطورة بحق المسجد ورواده والمصلين فيه، والتي تستدعي سحب هذه القوات المعززة من أطقم وأفراد الشرطة من داخله ومحيطه.

كما أكد المجلس، بقائه في حالة انعقاد دائم، لمراقبة الأوضاع وآخر التطورات في ساحات المسجد.

--(بترا)

م ب/ ف م/رق

17/09/2023 17:49:08