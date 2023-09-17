مقتل 4 إرهابيين في العراق بينهم قيادي بتنظيم داعش

بغداد 17 أيلول (بترا)- تمكن الطيران العراقي، اليوم الأحد، من قتل 4 إرهابيين، بينهم قيادي في تنظيم "داعش".

وقالت مصادر الشرطة في محافظة صلاح الدين، إن الطيران الحربي العراقي، نفذ ضربة جوية ضد معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي، في محيط تلال حمرين بمحافظة صلاح الدين، أسفر عنها قتل ما يسمى بالأمير العسكري لـ"داعش" في جبل حمرين، ومعه 3 من مرافقيه.

وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة العراقية، اليوم، عن مقتل ضابط في انفجار وقع داخل منزل، وسط مدينة السليمانية 650 كلم شمال بغداد.

وقالت الشرطة، إن الانفجار تسبب بمقتل صاحب المنزل، وهو ضابط في البيشمركة برتبة رائد، وإن التحقيق جار لمعرفة المزيد من التفاصيل.

--(بترا)

ف ب/م ف/رق

17/09/2023 17:40:07

