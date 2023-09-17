وزير السياحة يطلع على الواقع السياحي في الفحيص وماحص

الفحيص 17 أيلول (بترا) وجدي النعيمات- اطلع وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، اليوم الأحد، على الواقع السياحي والأثري في الفحيص وماحص.

وأكد خلال زيارته، أن الأردن يتمتع بموروثين فسيفسائيين فريدين: الأول أثري يتوافد إليه السياح من كل بقاع العالم، والثاني مجتمعي يكاد يكون وحيدا في العالم وشاهده هذا التعايش المشترك في الفحيص وماحص.

وقال القيسي إن البلديات شريك رئيس لوزارة السياحة في تطوير منتجها، لتماسها المباشرة مع المواطنين، ودورها في تنمية المجتمع المحلي.

وأكد استعداد الوزارة، لتقديم أية مساعدة أو دعم تحتاجه الفحيص لتطوير المنتج السياحي، وترميم بيوت أثرية، أو تطوير وسط البلد، أو أي مساعدة فنية أو متطلب تعتقد البلدية أنها بحاجة إليه.

وبين أن الفحيص مدينة جاذبة سياحيا، وفيها أزقة قديمة ومطاعم مشهورة يقصدها الأردنيون من كل صوب، مشيرا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعزيز وضعها على خارطة الترويج السياحي المحلي والعالمي.

بدوره، أشار الأمين العام لوزارة السياحة والآثار، الدكتور عماد الحجازين، إلى دور الوزارة في إنشاء مسارات سياحية وربطها بالمعالم، واستعدادها لتنفيذ عملية تـأهيل وتدريب وصولا الى منتج سياحي يليق بهذه الأماكن.

من جهته، قال رئيس بلدية الفحيص، عمر العكروش، إنه رغم الانخفاض النسبي لكلف المشاريع السياحية، فإنها الأكثر إدراراً للدخل وفائدة للمجتمع المحلي، والاقتصاد الوطني.

وبين أهمية المدينة السياحة، والحاجة إلى رصف شوارعها بشكل أكثر جاذبية، وترميم بيوت أثرية تملكها البلدية، معبرا عن تقديره لهذه الزيارة لما تعكس من اهتمام الحكومة بالفحيص وتطلعاتها السياحية

وجال الوزير في البلدة القديمة والأماكن السياحية، وبيوت أثرية تملكها البلدية وتريد استثمارها لإضافة نوعية الى السياحة في الفحيص.

بدوره، أكد رئيس بلدية ماحص، فيصل الشبلي، أن بلديتي ماحص والفحيص تحملان نفس التطلعات والأهداف لخدمة الناس، مبينا أن تطوير المسار السياحي بينهما سيكون مقام الخضر أساسه.

وبين أن تطوير هذا المسار من أهم المشاريع التي تنوي البلدية تنفيذه، مقدما إيجازا عن فكرة تطوير مقام الخضر، وانعكاسات تأهيله على المدينة وأبناء المجتمع المحلي .

من جهته، قدم مدير الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، إيجازا عن إمكانيات الترميم وإعداد الدراسات اللازمة، ووضع الخطط الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع البلدية.

وأشار إلى أن نماذج محاكاة ثلاثية الأبعاد، سيجري وضعها وتقديمها إلى لجنة متابعة، تم الاتفاق على أن تكون برئاسة وزير السياحة ورئيسا البلديتين.

--(بترا)

ون/ن ح/رق

17/09/2023 17:28:15