الهلال الأحمر ينفذ جلسات تثقيفية في مدارس الطفيلة

الطفيلة 17 أيلول (بترا)- نفذت جمعية الهلال الأحمر الأردني في الطفيلة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، جلسات تثقيفية وتعريفية حول الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأردني، وما تقدمه من عون ومساعدة.

وقال رئيس الفرع جمال الحجاج، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الجلسات تستهدف طلبة المدارس في قصبة الطفيلة، ولواءي الحسا وبصيرا، وتتضمن محاور رئيسة عن تاريخ الحركة ونشأتها، إضافة إلى شرح موجز عن مكوناتها التي تشتمل على اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والجمعيات الوطنية.

--(بترا)

س م/م ف/رق

17/09/2023 17:07:44