الهلال الأحمر ينفذ جلسات تثقيفية في مدارس الطفيلة

الهلال الأحمر ينفذ جلسات تثقيفية في مدارس الطفيلة
التاريخ
9/17/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 17 أيلول (بترا)- نفذت جمعية الهلال الأحمر الأردني في الطفيلة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، جلسات تثقيفية وتعريفية حول الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأردني، وما تقدمه من عون ومساعدة.
وقال رئيس الفرع جمال الحجاج، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الجلسات تستهدف طلبة المدارس في قصبة الطفيلة، ولواءي الحسا وبصيرا، وتتضمن محاور رئيسة عن تاريخ الحركة ونشأتها، إضافة إلى شرح موجز عن مكوناتها التي تشتمل على اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والجمعيات الوطنية.
--(بترا)
س م/م ف/رق
17/09/2023 17:07:44
MENAFN17092023000117011021ID1107085063
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