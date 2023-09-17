الوطني لسلة الناشئين يفوز على البحرين بكأس آسيا

عمان 17 أيلول (بترا) - فاز المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة، على المنتخب البحريني بنتيجة 85-44، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، بصالة الريان في قطر لحساب مباريات المجموعة الثالثة، ضمن النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة.

ويلتقي منتخب الناشئين مع نظيره المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 11:30 من صباح يوم غد في صالة الريان بالدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة القارية.

--(بترا)

خ خ/ ف م/اح

17/09/2023 16:56:51