الوطني لسلة الناشئين يفوز على البحرين بكأس آسيا

الوطني لسلة الناشئين يفوز على البحرين بكأس آسيا
التاريخ
9/17/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا) - فاز المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة، على المنتخب البحريني بنتيجة 85-44، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، بصالة الريان في قطر لحساب مباريات المجموعة الثالثة، ضمن النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة.
ويلتقي منتخب الناشئين مع نظيره المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 11:30 من صباح يوم غد في صالة الريان بالدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة القارية.
--(بترا)
خ خ/ ف م/اح
17/09/2023 16:56:51
MENAFN17092023000117011021ID1107085062
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