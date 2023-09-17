الشبول يقدم تعازي الحكومة للسفارة الليبية بضحايا الفيضانات

عمان 17 أيلول (بترا)- مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قدم وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، اليوم الأحد، تعازي الحكومة للأشقاء الليبيين بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت شرقي ليبيا.

وأعرب الشبول خلال زيارته للسفارة الليبية في عمان، ولقائه السفير الليبي عبد الباسط البدري، عن تضامن الأردن قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء الليبيين ووقوفه إلى جانبهم، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أوعز منذ البدايات الأولى لهذه الكارثة الإنسانية ببذل ما يمكن للتخفيف من آثار المعاناة عليهم، من خلال تسيير طائرات للإغاثة وفريق للبحث والإنقاذ.

بدوره، ثمن السفير الليبي جهود الأردن ومساندته للشعب الليبي، لافتا إلى أن الأردن من أوائل الدول التي استجابت وقدمت العون والمساعدة.

كما أشاد البدري بجهود فريق البحث والإنقاذ الأردني التابع لمديرية الأمن العام، والذي ساهم منذ مباشرته العمل، إلى جانب فرق البحث والإنقاذ في ليبيا، في الكشف عن ناجين وإنقاذهم.

--(بترا)

هـ أ/ف م/رق

17/09/2023 16:45:37