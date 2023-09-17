البرلمان العربي يدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي

البرلمان العربي يدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي
التاريخ
9/17/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 17 أيلول (بترا)- دان البرلمان العربي، اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في وجه المصلين بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".
وحذر البرلمان العربي، في بيان اليوم الأحد، من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستنكر البرلمان بشدة الجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد، واعتقال عدد منهم، مثمناً في الإطار نفسه التضحيات التي يقدمها هؤلاء المرابطون الشرفاء، الذين يقدمون أنفسهم لحماية المسجد الأقصى المبارك.
ودعا البرلمان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحُرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المتطرفين.
وأكد، رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي القوانين الدولية والإنسانية كافة، مطالباً مجلس الأمن بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم تركه فريسة لآلة الحرب الإسرائيلية التي تحمي المستوطنين في انتهاكهم ساحات المسجد الأقصى المبارك.
--(بترا)
ن ا/ ف م/رق
17/09/2023 16:25:20
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