البرلمان العربي يدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي

القاهرة 17 أيلول (بترا)- دان البرلمان العربي، اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في وجه المصلين بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وحذر البرلمان العربي، في بيان اليوم الأحد، من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستنكر البرلمان بشدة الجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد، واعتقال عدد منهم، مثمناً في الإطار نفسه التضحيات التي يقدمها هؤلاء المرابطون الشرفاء، الذين يقدمون أنفسهم لحماية المسجد الأقصى المبارك.

ودعا البرلمان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحُرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المتطرفين.

وأكد، رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي القوانين الدولية والإنسانية كافة، مطالباً مجلس الأمن بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم تركه فريسة لآلة الحرب الإسرائيلية التي تحمي المستوطنين في انتهاكهم ساحات المسجد الأقصى المبارك.

--(بترا)

ن ا/ ف م/رق

17/09/2023 16:25:20