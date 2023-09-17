مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بسلطة العقبة وشركاتها

عمان 17 أيلول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة لأعوام (2018، 2019، 2020، 2021)، المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها.

وقال السليحات، بحضور مفوض الشؤون الإدارية والمالية في السلطة علي بياضة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، وعدد من المدراء المعنيين، وأمين عام ديوان المحاسبة بالوكالة سامر مدانات، إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة حول الاستيضاحات المتعلقة بشركة تطوير العقبة والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويب تلك المخالفات.

وبخصوص المخالفات، أشار السليحات إلى أن اللجنة قررت إعطاء مهلة مدتها شهر لتصويت وإغلاق المخالفات بشكل نهائي، داعياً إلى تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة والشركات التابعة لها وديوان المحاسبة لهذه الغاية.

وأكد أهمية التواصل المستمر بخصوص الملاحظات وبشكل خطي بين الشركة والديوان، حتى يتم إنهاء الاستيضاحات العالقة، مشيرا إلى ضرورة تسمية ضابط ارتباط بين الشركات وديوان المحاسبة لمتابعة جميع الملاحظات.

من جانبه، أكد الصفدي، قيام الشركة بجملة من الإجراءات للنظر في استيضاحات الديوان، منها تشكيل لجنة تدقيق للهيكل التنظيمي، ومراجعة وتقييم الموظفين من النواحي الفنية والإدارية كافة، إضافة إلى تصويب ملاحظات أخرى تتعلق بتشكيل اللجان وحركة السيارات.

وفيما يخص استيضاحات سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة، قررت اللجنة إرسال كتاب إلى رئاسة الوزراء بخصوص توزيع الموظفين في سكة العقبة سابقاً، بعد أن تحولت إلى شركة مملوكة بالكامل للحكومة.

كما ناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بشركة مدارس العقبة الدولية، حيث أكد الصفدي، أن وضع المدرسة اليوم أفضل من السابق بعد أن تم عمل إعادة هيكلة إدارية ومالية لها، مشيرا إلى أنه تم عرضها للاستثمار أمام عدد من المدارس الكبرى محليا وعربيا، كونه تم تسويقها على أنها تقدم التعليم ضمن البرنامج الدولي.

من جهتهم أكد النواب، ناجح العدوان، وفراس العجارمة، وأحمد القطاونة، وعمر النبر، ومحمد العكور، وغازي البداوي، وأسماء الرواحنة، ومحمد المرايات، وعلي الطراونة، ومحمد الشطناوي، أهمية الحفاظ على المال العام واسترداد أي مبالغ تم صرفها بغير وجه حق.

وأكدوا، أهمية التواصل المستمر بين سلطة العقبة والشركات التابعة لها وديوان المحاسبة، والتعاون لإنهاء وإغلاق الاستيضاحات .

--(بترا)

ع س/ف م/رق

17/09/2023 16:22:32