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مدرب الفيصلي يؤكد جاهزية الفريق للقاء ناساف الأوزبكي غدا

9/17/2023 2:28:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا)- أكد المدرب العام لفريق النادي الفيصلي، التونسي وسيم معلى، جاهزية فريقه لملاقاة فريق ناساف الأوزبكي، يوم غد الإثنين على ستاد عمان، في إطار منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وأشار معلى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، سعي الفيصلي للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، لافتا إلى أن فريقه استعد لانطلاق منافسات البطولة القوية.
وأضاف "فريقنا جاهز للمباراة وجميع اللاعبين جاهزون للقاء بما في ذلك يوسف أبو جلبوش الذي دخل التمارين الجماعية".
وقال إن المباريات الودية كانت فرصة لمعرفة أداء بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بالفترة السابقة، واللاعب الأكثر جاهزية هو من سيشارك في اللقاء.
بدوره، أكد قائد فريق الفيصلي بهاء عبدالرحمن، جاهزية اللاعبين للمباراة، موجها الشكر لجماهير النادي التي تدعم الفريق بشكل متواصل.
من جهته، أكد المدير الفني لفريق ناساف، رزيقول بيردييف، احترام الفيصلي الذي وصفه بالفريق الكبير والمميز، مبينا أن فريقه سيختار الطريقة الأنسب لتحقيق الفوز في لقاء يوم غد.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
17/09/2023 16:15:57

MENAFN17092023000117011021ID1107085057

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