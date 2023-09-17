مدرب الفيصلي يؤكد جاهزية الفريق للقاء ناساف الأوزبكي غدا

مدرب الفيصلي يؤكد جاهزية الفريق للقاء ناساف الأوزبكي غدا
التاريخ
9/17/2023 2:28:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- أكد المدرب العام لفريق النادي الفيصلي، التونسي وسيم معلى، جاهزية فريقه لملاقاة فريق ناساف الأوزبكي، يوم غد الإثنين على ستاد عمان، في إطار منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وأشار معلى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، سعي الفيصلي للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، لافتا إلى أن فريقه استعد لانطلاق منافسات البطولة القوية.
وأضاف "فريقنا جاهز للمباراة وجميع اللاعبين جاهزون للقاء بما في ذلك يوسف أبو جلبوش الذي دخل التمارين الجماعية".
وقال إن المباريات الودية كانت فرصة لمعرفة أداء بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بالفترة السابقة، واللاعب الأكثر جاهزية هو من سيشارك في اللقاء.
بدوره، أكد قائد فريق الفيصلي بهاء عبدالرحمن، جاهزية اللاعبين للمباراة، موجها الشكر لجماهير النادي التي تدعم الفريق بشكل متواصل.
من جهته، أكد المدير الفني لفريق ناساف، رزيقول بيردييف، احترام الفيصلي الذي وصفه بالفريق الكبير والمميز، مبينا أن فريقه سيختار الطريقة الأنسب لتحقيق الفوز في لقاء يوم غد.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
17/09/2023 16:15:57
MENAFN17092023000117011021ID1107085057
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