فرقة أوركسترا حجرة عمان تحيي حفلا موسيقيا

فرقة أوركسترا حجرة عمان تحيي حفلا موسيقيا
التاريخ
9/17/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- أحيت فرقة "أوركسترا حجرة عمان"، على مسرح أكاديمية عمان مساء أمس السبت، حفلا موسيقيا مميزا، بقيادة المايسترو كريم سعيد، وبمشاركة الضيفين المؤلف الموسيقي عبدالحليم الخطيب، وعازف الكمان باسل ثيودوري.
واستهل برنامج الحفل في فقرته الأولى بمقطوعتين من الموسيقا الشرقية من أعمال المؤلف الموسيقي، وعازف آلة القانون الخطيب، الأولى منهما حملت عنوان "انسياب" بإيقاعاتها الهادئة البطيئة، وبدأت بعزف منفرد على "القانون" للخطيب، بمشاركة عازف الإيقاعات الشرقية عواد عواد، لتصاحبه لاحقا الفرقة الموسيقية المكونة من 42 عازفا وعازفة بقيادة المايسترو سعيد.
كما قدم الفنان الخطيب من تأليفه وبقيادة آلة القانون ومصاحبة الفرقة مقطوعة "من بلاد الشام"، استهلها بعزف منفرد لتواكبها الفرقة لاحقا بإيقاعاتها الهادئة والبطيئة والمتحولة الى إيقاع متمهل ومنخفض.
ولينتقل الحفل إلى الموسيقا الكلاسيكية الغربية في الفقرة الثانية، التي شارك فيها الفنان ثيودوري عزفا على آلة الكمان بوصفها آلة قائدة للفقرة، وقدم فيها من أعمال الموسيقار الألماني العالمي لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827) مقطوعة رومانس لكمان منفرد واوركسترا رقم 2 سلم "فا" الكبير من المؤلف 50، والتي تستهل بإيقاع موسيقي هادئ ومتمهل ببطء يتحول الى مرتفع ببطء.
أما الفقرة الثالثة والأخيرة من الحفل، الذي تفاعل معه الجمهور الكبير وحضرته السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند ومهتمون، قدمت الفرقة بقيادة المايسترو سعيد، السيمفونية الثانية سلم "ري الكبير" من المؤلف رقم 36 من أعمال "بيتهوفن"، والتي جاءت على أربع حركات موسيقية، الأولى تسهل بإيقاع مرتفع ومتمهلة جدا تتحول الى إيقاعات سريعة بحيوية، والثانية بإيقاعات معتدلة البطء، والثالثة بإيقاعات مرحة وسريعة، فيما الرابعة تستهل بإيقاعات منخفض ومعتدل يتحول الى سريع جدا ومرتفع.
--(بترا)
م ت/ن ح/رق
17/09/2023 16:11:17
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