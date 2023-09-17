فرقة أوركسترا حجرة عمان تحيي حفلا موسيقيا

عمان 17 أيلول (بترا)- أحيت فرقة "أوركسترا حجرة عمان"، على مسرح أكاديمية عمان مساء أمس السبت، حفلا موسيقيا مميزا، بقيادة المايسترو كريم سعيد، وبمشاركة الضيفين المؤلف الموسيقي عبدالحليم الخطيب، وعازف الكمان باسل ثيودوري.

واستهل برنامج الحفل في فقرته الأولى بمقطوعتين من الموسيقا الشرقية من أعمال المؤلف الموسيقي، وعازف آلة القانون الخطيب، الأولى منهما حملت عنوان "انسياب" بإيقاعاتها الهادئة البطيئة، وبدأت بعزف منفرد على "القانون" للخطيب، بمشاركة عازف الإيقاعات الشرقية عواد عواد، لتصاحبه لاحقا الفرقة الموسيقية المكونة من 42 عازفا وعازفة بقيادة المايسترو سعيد.

كما قدم الفنان الخطيب من تأليفه وبقيادة آلة القانون ومصاحبة الفرقة مقطوعة "من بلاد الشام"، استهلها بعزف منفرد لتواكبها الفرقة لاحقا بإيقاعاتها الهادئة والبطيئة والمتحولة الى إيقاع متمهل ومنخفض.

ولينتقل الحفل إلى الموسيقا الكلاسيكية الغربية في الفقرة الثانية، التي شارك فيها الفنان ثيودوري عزفا على آلة الكمان بوصفها آلة قائدة للفقرة، وقدم فيها من أعمال الموسيقار الألماني العالمي لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827) مقطوعة رومانس لكمان منفرد واوركسترا رقم 2 سلم "فا" الكبير من المؤلف 50، والتي تستهل بإيقاع موسيقي هادئ ومتمهل ببطء يتحول الى مرتفع ببطء.

أما الفقرة الثالثة والأخيرة من الحفل، الذي تفاعل معه الجمهور الكبير وحضرته السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند ومهتمون، قدمت الفرقة بقيادة المايسترو سعيد، السيمفونية الثانية سلم "ري الكبير" من المؤلف رقم 36 من أعمال "بيتهوفن"، والتي جاءت على أربع حركات موسيقية، الأولى تسهل بإيقاع مرتفع ومتمهلة جدا تتحول الى إيقاعات سريعة بحيوية، والثانية بإيقاعات معتدلة البطء، والثالثة بإيقاعات مرحة وسريعة، فيما الرابعة تستهل بإيقاعات منخفض ومعتدل يتحول الى سريع جدا ومرتفع.

--(بترا)

م ت/ن ح/رق

17/09/2023 16:11:17