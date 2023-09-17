تسجيل 109 أنواع من الطيور المهاجرة في واحة أيله

العقبة 17 أيلول (بترا) أمين المعايطه- سجل تقرير مسح أجرته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، 109 أنواع من الطيور المهاجرة في واحة أيلة للعام 2022-2023.

وبين التقرير، أهمية "أيلة" كنقطة توقف حيوية للطيور المهاجرة خلال رحلاتها الطويلة بين الشمال والجنوب، حيث يعتبر التقرير بمثابة شهادة علمية مهنية من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، على التزام أيلة بالحفاظ على التوازن الدقيق بين التنمية والبيئة، ما يكفل استدامة موائل الطيور.

وسلط التقرير الضوء على العلاقة القوية بين ملاعب الجولف وأثرها كموائل هامة للطيور، استناداً على أبحاث علمية كشفت أن نهج أيلة الصديق للبيئة في إدارة الملاعب يتماشى مع الدور الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه المساحات الخضراء.

وأظهر التقرير الأهمية البيئية لموائل أيلة، وقائمة أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة سواء النادرة في عبورها أو تلك المعتادة في العبور للمنطقة، والجهود التعاونية المبذولة للحفاظ على هذا النظام البيئي الحيوي وحمايته في مرافق أيلة لضمان استدامته.

وأشار إلى تسجيل أنواع مهددة ومصنفة كأنواع هشة ذات احتياجات حماية محددة، بما في ذلك الإوزة الغراء الصغيرة، والنسر المرقط الكبير، والحمام الرقطي.

وكشف التقرير عن تسجيل أنواع أخرى تقترب من مراحل التهديد عالميا مثل؛ الزقزاق الشامي، والصرد أحمر القنة، وعن تسجيل أحد الأنواع المهددة بالانقراض وهو عقاب السهوب.

وسجّل التقرير إضافة نوعية إلى سجل حالات التعشيش والتكاثر مع توثيق مشاهدة تعشيش للبط الخضيري وأخرى لطائر الزقزاق شوكي الجناح، ورصد نوعين من الطيور هما كروان الصخور والإوز المصري مع فراخهما.

كما بين التقرير وجود نوع "غازي" وهو طائر المينا والمعروف بتأثيره على النظم البيئية وزحفة الكبير في الانتشار محليا وإقليمياً.

وأوصى التقرير، بضرورة تعزيز المراقبة وأعمال البحث ودمج استراتيجيات المرونة المناخية في خطط إدارة الموائل، نظراً للتحديات التي يفرضها تغير المناخ، ومشاركة المجتمع المحلي والقطاع التعليمي لرفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على هذه الموائل.

--(بترا)

ا م/ف م/رق

17/09/2023 15:54:38