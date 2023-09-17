الخارجية تدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى

الخارجية تدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى
التاريخ
9/17/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام المتطرفين، اليوم الأحد، للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وممارستهم الاستفزازية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وبما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.
وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته، محذراً من استمرار هذه الانتهاكات.
وشدد على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.
وجدد التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
--(بترا)
ص خ/م ف/رق
17/09/2023 15:48:43
MENAFN17092023000117011021ID1107085053
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