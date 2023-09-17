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الخارجية تدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى

9/17/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام المتطرفين، اليوم الأحد، للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وممارستهم الاستفزازية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وبما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.
وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته، محذراً من استمرار هذه الانتهاكات.
وشدد على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.
وجدد التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
--(بترا)
ص خ/م ف/رق
17/09/2023 15:48:43

MENAFN17092023000117011021ID1107085053

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