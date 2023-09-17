لجنة القوى الوطنية في غزة تدين دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى

غزة 17 أيلول (بترا)- دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الدعوات الإسرائيلية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة ما يسمى (رأس السنة العبرية)، ومحاولات فرض الطقوس التلمودية العلنية في إطار التقسيم الزماني والمكاني.

واستنكرت اللجنة في بيان اليوم الأحد، دعوة قائد شرطة الاحتلال في القدس للمستوطنين بحمل السلاح، معتبرة ذلك نيةً حقيقية مبيتة لقتل الفلسطينيين.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والدفاع عنه بكل الطرق والوسائل، مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي كافة، بالتدخل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

--(بترا)

ا ش/م ف/رق

17/09/2023 15:47:08