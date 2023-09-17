لجنة القوى الوطنية في غزة تدين دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى

لجنة القوى الوطنية في غزة تدين دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى
التاريخ
9/17/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 17 أيلول (بترا)- دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الدعوات الإسرائيلية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، بمناسبة ما يسمى (رأس السنة العبرية)، ومحاولات فرض الطقوس التلمودية العلنية في إطار التقسيم الزماني والمكاني.
واستنكرت اللجنة في بيان اليوم الأحد، دعوة قائد شرطة الاحتلال في القدس للمستوطنين بحمل السلاح، معتبرة ذلك نيةً حقيقية مبيتة لقتل الفلسطينيين.
ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والدفاع عنه بكل الطرق والوسائل، مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي كافة، بالتدخل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
--(بترا)
ا ش/م ف/رق
17/09/2023 15:47:08
MENAFN17092023000117011021ID1107085052
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