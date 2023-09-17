اختتام برنامج تثقيفي لليافعين في العقبة

العقبة 17 أيلول (بترا)- أمين المعايطة- اختتمت في العقبة، اليوم الأحد، أعمال البرنامج التثقيفي المتخصص لليافعين، الذي نظمته مديرية تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وأكد مديرية المديرية وسيم الجرابعة، أن البرنامج يستهدف اليافعين ضمن الفئة 12 -16 عاما، لتثقيفهم وتوعيتهم بمختلف المجالات التي تسهم بزيادة المعرفة والوعي واكسابهم مهارات الاتصال والتفاعل الاجتماعي، بواقع 12 ساعة تدريبية لكل مجموعة ولمدة شهر.

وأضاف أن البرنامج تضمن مجموعة مواضيع في مجال التغذية وكيفية قراءة النشرات الغذائية على المنتجات، وكيفية تحقيق الأهداف والمهارات الشخصية، وجلسات لتطوير الذات وتعزيز الثقة بالنفس، إضافة إلى التعامل مع مرحلة المراهقة والصحة النفسية.

وبين الجرابعة أن البرنامج جرى تقييمه من قبل أولياء أمور الطلبة الذين أشادوا بمخرجاته، مشيرا إلى أن سلطة العقبة سعت بأن يكون موقع تنفيذه في مكتبة الأطفال والناشئين، لتوفير بيئة ملائمة لتنفيذ نشاطات البرنامج المختلفة.

--(بترا)

ا م/م ف/رق

17/09/2023 15:37:24