اختتام برنامج تثقيفي لليافعين في العقبة
التاريخ
9/17/2023 2:27:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 17 أيلول (بترا)- أمين المعايطة- اختتمت في العقبة، اليوم الأحد، أعمال البرنامج التثقيفي المتخصص لليافعين، الذي نظمته مديرية تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
وأكد مديرية المديرية وسيم الجرابعة، أن البرنامج يستهدف اليافعين ضمن الفئة 12 -16 عاما، لتثقيفهم وتوعيتهم بمختلف المجالات التي تسهم بزيادة المعرفة والوعي واكسابهم مهارات الاتصال والتفاعل الاجتماعي، بواقع 12 ساعة تدريبية لكل مجموعة ولمدة شهر.
وأضاف أن البرنامج تضمن مجموعة مواضيع في مجال التغذية وكيفية قراءة النشرات الغذائية على المنتجات، وكيفية تحقيق الأهداف والمهارات الشخصية، وجلسات لتطوير الذات وتعزيز الثقة بالنفس، إضافة إلى التعامل مع مرحلة المراهقة والصحة النفسية.
وبين الجرابعة أن البرنامج جرى تقييمه من قبل أولياء أمور الطلبة الذين أشادوا بمخرجاته، مشيرا إلى أن سلطة العقبة سعت بأن يكون موقع تنفيذه في مكتبة الأطفال والناشئين، لتوفير بيئة ملائمة لتنفيذ نشاطات البرنامج المختلفة.
--(بترا)
ا م/م ف/رق
17/09/2023 15:37:24
MENAFN17092023000117011021ID1107085051
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