أمين عمان يشارك بأعمال منتدى الحكومات المحلية والإقليمية في نيويورك

عمان 17 أيلول (بترا)- شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في منتدى الحكومات المحلية والإقليمية، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف الإعلان عن التزامات جادة للتأثير في توطين أهداف التنمية المستدامة.

وثمن الشواربة، في كلمته كمتحدث رئيسي عن محور المراجعات الطوعية المحلية وصولاً إلى تحسين الأداء والتنمية على المستوى المحلي، جهود منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية لدعم عمان، وتعاونهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن استراتيجية الأمانة للأعوام 2022- 2026، جاءت بناء على توجيهات ملكية، وأهداف التنمية المستدامة العالمية، واحتياجات المواطنين، بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن أربعة محاور أساسية، تشمل جودة الحياة والبيئة، والنقل والحلول المرورية والبنية التحتية، والاستثمار، إضافة إلى التشريعات.

وأكد أن أمانة عمان، تدعم جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الخدمات وجودة حياة المواطنين، وتقديم خطط واستراتيجيات حضرية شمولية منها استراتيجية منعة عمان، وخطة عمان للتغير المناخي، وخطة عمان مدينة خضراء، إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال مشروع الغاز الحيوي، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار الشواربة، إلى أن عمان هي أول مدينة عربية أطلقت مراجعتها الطوعية الأولى، متضمنة الإنجازات في ستة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة 60 جهة متخصصة.

ولفت إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا.

وأوضح أن الأمانة، أطلقت خطة التحول الإلكتروني المستدام، ومشروع إدارة المرور الذكية، لتصبح الخدمات إلكترونية 100 بالمئة، إضافة إلى الخطط التي تساهم بتحقيق المساواة بين النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.

وأشار إلى أن أولوية الأمانة في التوجه نحو النقل المستدام من خلال مشروع الباص سريع التردد، مؤكدا التزام عمان بالاستمرار بالعمل الحقيقي لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جميع الشركاء.

--(بترا)

ع ع/ ف م/رق

17/09/2023 15:35:04