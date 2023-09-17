أمين عمان يشارك بأعمال منتدى الحكومات المحلية والإقليمية في نيويورك

أمين عمان يشارك بأعمال منتدى الحكومات المحلية والإقليمية في نيويورك
التاريخ
9/17/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في منتدى الحكومات المحلية والإقليمية، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف الإعلان عن التزامات جادة للتأثير في توطين أهداف التنمية المستدامة.
وثمن الشواربة، في كلمته كمتحدث رئيسي عن محور المراجعات الطوعية المحلية وصولاً إلى تحسين الأداء والتنمية على المستوى المحلي، جهود منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية لدعم عمان، وتعاونهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن استراتيجية الأمانة للأعوام 2022- 2026، جاءت بناء على توجيهات ملكية، وأهداف التنمية المستدامة العالمية، واحتياجات المواطنين، بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن أربعة محاور أساسية، تشمل جودة الحياة والبيئة، والنقل والحلول المرورية والبنية التحتية، والاستثمار، إضافة إلى التشريعات.
وأكد أن أمانة عمان، تدعم جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الخدمات وجودة حياة المواطنين، وتقديم خطط واستراتيجيات حضرية شمولية منها استراتيجية منعة عمان، وخطة عمان للتغير المناخي، وخطة عمان مدينة خضراء، إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال مشروع الغاز الحيوي، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.
وأشار الشواربة، إلى أن عمان هي أول مدينة عربية أطلقت مراجعتها الطوعية الأولى، متضمنة الإنجازات في ستة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة 60 جهة متخصصة.
ولفت إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وأوضح أن الأمانة، أطلقت خطة التحول الإلكتروني المستدام، ومشروع إدارة المرور الذكية، لتصبح الخدمات إلكترونية 100 بالمئة، إضافة إلى الخطط التي تساهم بتحقيق المساواة بين النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.
وأشار إلى أن أولوية الأمانة في التوجه نحو النقل المستدام من خلال مشروع الباص سريع التردد، مؤكدا التزام عمان بالاستمرار بالعمل الحقيقي لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جميع الشركاء.
--(بترا)
ع ع/ ف م/رق
17/09/2023 15:35:04
MENAFN17092023000117011021ID1107085050
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