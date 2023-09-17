مستوطنون متطرفون يؤدون طقوسا تلمودية بالحرم الإبراهيمي

رام الله 17 أيلول (بترا)- أدى مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، طقوسا تلمودية بالقرب من الباب الشرقي للحرم الإبراهيمي الشريف، بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واستنكر مدير عام أوقاف الخليل الحاج نضال الجعبري في بيان اليوم، قيام المستوطنين بأداء طقوسهم بالقرب من "الباب الشرقي" للحرم الإبراهيمي، في سابقة تنذر بخطر كبير يضاف إلى جملة الأخطار المحيطة بالحرم الإبراهيمي، نتيجة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عليه، في تحد واضح وسافر لمشاعر المسلمين.

وقال الجعبري إن ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من تكثيف اعتداءاته وانتهاكاته للمقدسات الإسلامية ما هو إلا سياسة لتطهير ديني وعرقي تعبر عن سياسة الاحتلال الممنهجة في محاربة الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم المسلحة ضد الفلسطينيين، والاقتحامات الاستفزازية المتواصلة لعشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، وأدائهم لطقوس تلمودية والنفخ بالبوق في باحاته وفي عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة، وإغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت إن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب، يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مبينة أن استهداف المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، يأتي في إطار توظيف المناسبات والأعياد الدينية لخدمة أغراض استعمارية إحلالية، وتندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

17/09/2023 15:20:24