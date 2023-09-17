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جلسات تدريبية لمحاكاة الانتخابات في مراكز شباب العاصمة

9/17/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا)- نفذ 14 مركزا شبابيا في محافظة العاصمة، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات، جلسات تدريبية لمحاكاة العملية الانتخابية.
وهدفت الجلسات التي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات، إلى تعريف المشاركين بمراحل العملية الانتخابية، من إعداد جداول الناخبين، وإجراءات الترشح والاقتراع، وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية، وتعريفهم بالدوائر الانتخابية وعددها، والنظام النسبي المغلق لقوائم الحزبية، ونسب تمثيل المرأة فيها.
وأكد مدير شباب العاصمة، أنس القضاة، أهمية هذه الجلسات لتعريف الشباب بالعملية الانتخابية وتمكينهم للمشاركة بفعالية لاختيار ممثلهم في مجلس النواب.
--(بترا)
س ح/ن ح/رق
17/09/2023 15:18:01

MENAFN17092023000117011021ID1107085047

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