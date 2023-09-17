جلسات تدريبية لمحاكاة الانتخابات في مراكز شباب العاصمة
التاريخ
9/17/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- نفذ 14 مركزا شبابيا في محافظة العاصمة، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات، جلسات تدريبية لمحاكاة العملية الانتخابية.
وهدفت الجلسات التي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات، إلى تعريف المشاركين بمراحل العملية الانتخابية، من إعداد جداول الناخبين، وإجراءات الترشح والاقتراع، وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية، وتعريفهم بالدوائر الانتخابية وعددها، والنظام النسبي المغلق لقوائم الحزبية، ونسب تمثيل المرأة فيها.
وأكد مدير شباب العاصمة، أنس القضاة، أهمية هذه الجلسات لتعريف الشباب بالعملية الانتخابية وتمكينهم للمشاركة بفعالية لاختيار ممثلهم في مجلس النواب.
--(بترا)
س ح/ن ح/رق
17/09/2023 15:18:01
MENAFN17092023000117011021ID1107085047
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