عرض نتائج دراستين لمعرفة الفجوات بمهارات خريجي التمريض

عرض نتائج دراستين لمعرفة الفجوات بمهارات خريجي التمريض
التاريخ
9/17/2023 2:27:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- نظم المجلس التمريضي الأردني، بالشراكة مع مشروع "التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي الموجه لسوق العمل" MOVE HET " الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأحد، ورشة عمل لعرض نتائج دراستين بعنوان "تحليل الفجوة في المهارات التمريضية" و"التتبع لخريجي كليات التمريض 2017-2021"، أعدهما أكاديميان من الجامعات الأردنية.
وناقشت الورشة، أهم الفجوات في المهارات والكفايات التمريضية لخريجي التمريض، والفروقات في توظيف الخريجين في القطاعات المختلفة، والتوصيات الناتجة عن الدراستين، والتي استهدفت أصحاب القرار في مهنة التمريض والقائمين على التعليم التمريضي، ومديري التمريض في المؤسسات الصحية.
واستعرض الباحثان نتائج الدراسات والتوصيات التي ركزت على بعض الفجوات في المهارات والمعرفة لعدد كبير من خريجي التمريض، خاصة المتعلقة ببعض المهارات الأساسية، منها مهارات التواصل مع المرضى وأهاليهم ومع أعضاء الفريق الصحي ككل، والمهارات المتعلقة بالقيادة ليس على مستوى الخريجين فقط، ولكن للعاملين في المهنة بشكل عام.
وأكد أمين عام المجلس التمريضي الدكتور هاني النوافلة، أهمية الاستثمار في الكوادر التمريضية، من خلال امتلاك البيانات الوافية والأدلة العلمية بشكل منتظم، والذي يتحقق من خلال نظام معلوماتي خاص بسوق العمل التمريضي ومن خلال تضافر جهود المؤسسات في رفد النظام بالمعلومات، وذلك لغايات توفير المعلومة لصناع القرار والسياسات.
وأضاف أن المجلس يتعاون مع الوكالة الألمانية في مشروع بناء نظام بيانات لمهنة التمريض مرتبط بسوق العمل، يشمل المؤشرات الأساسية للكوادر التمريضية في المملكة من حيث الأعداد والتوزيع.
وحضر الورشة عمداء كليات التمريض في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، ومديرو التمريض من جميع القطاعات والمؤسسات الصحية، وممثلو المؤسسات ذات العلاقة بالمهنة.
--(بترا)
ع د/ف م/رق
17/09/2023 15:05:36
MENAFN17092023000117011021ID1107085046
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