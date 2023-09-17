عرض نتائج دراستين لمعرفة الفجوات بمهارات خريجي التمريض

عمان 17 أيلول (بترا)- نظم المجلس التمريضي الأردني، بالشراكة مع مشروع "التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي الموجه لسوق العمل" MOVE HET " الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأحد، ورشة عمل لعرض نتائج دراستين بعنوان "تحليل الفجوة في المهارات التمريضية" و"التتبع لخريجي كليات التمريض 2017-2021"، أعدهما أكاديميان من الجامعات الأردنية.

وناقشت الورشة، أهم الفجوات في المهارات والكفايات التمريضية لخريجي التمريض، والفروقات في توظيف الخريجين في القطاعات المختلفة، والتوصيات الناتجة عن الدراستين، والتي استهدفت أصحاب القرار في مهنة التمريض والقائمين على التعليم التمريضي، ومديري التمريض في المؤسسات الصحية.

واستعرض الباحثان نتائج الدراسات والتوصيات التي ركزت على بعض الفجوات في المهارات والمعرفة لعدد كبير من خريجي التمريض، خاصة المتعلقة ببعض المهارات الأساسية، منها مهارات التواصل مع المرضى وأهاليهم ومع أعضاء الفريق الصحي ككل، والمهارات المتعلقة بالقيادة ليس على مستوى الخريجين فقط، ولكن للعاملين في المهنة بشكل عام.

وأكد أمين عام المجلس التمريضي الدكتور هاني النوافلة، أهمية الاستثمار في الكوادر التمريضية، من خلال امتلاك البيانات الوافية والأدلة العلمية بشكل منتظم، والذي يتحقق من خلال نظام معلوماتي خاص بسوق العمل التمريضي ومن خلال تضافر جهود المؤسسات في رفد النظام بالمعلومات، وذلك لغايات توفير المعلومة لصناع القرار والسياسات.

وأضاف أن المجلس يتعاون مع الوكالة الألمانية في مشروع بناء نظام بيانات لمهنة التمريض مرتبط بسوق العمل، يشمل المؤشرات الأساسية للكوادر التمريضية في المملكة من حيث الأعداد والتوزيع.

وحضر الورشة عمداء كليات التمريض في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، ومديرو التمريض من جميع القطاعات والمؤسسات الصحية، وممثلو المؤسسات ذات العلاقة بالمهنة.

--(بترا)

ع د/ف م/رق

17/09/2023 15:05:36