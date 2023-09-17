معان: اختتام مشروع التمكين الاقتصادي لسيدات البادية الجنوبية
التاريخ
9/17/2023 2:27:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
معان 17 أيلول (بترا)- احتفلت جمعية وتأهيل المرأة الأردنية في معان، بتخريج المشاركات في مشروع التمكين الاقتصادي لسيدات البادية الجنوبية، الممول من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
وبحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم الأحد، قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات خلال الحفل، إن الاتحاد العام يدعم مشاريع الجمعيات الخيرية لتؤدي رسالتها الإنسانية تجاه المجتمعات المحلية، مبينا انه تم دعم جمعية وتأهيل المرأة لتنفيذ هذا المشروع لتمكين المرأة وزيادة قدرتها وخبراتها.
وأكد أن الاتحاد وقع 5 اتفاقيات منذ بداية العام الحالي مع عدد من الجمعيات لتنفيذ مشاريع في مناطق نائية، منها الازدهار والتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة في المفرق، وجمعية نشميات الأردن الخيرية، وسيدات بصمة الخير، إضافة الى عقد دورات في مجال الصناعات المنزلية والتجميل والرسم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمحادثة باللغة الانجليزية للشباب والشابات.
من جهتها، قالت مديرة المشاريع في الاتحاد العام شذى قطيشات، إن هذه الاتفاقيات يتم توقيعها مع الجمعيات بعد تقديمها مقترحات المشاريع التي ترتكز في أهدافها على التمكين للمرأة وتعزيز قدراتها بما يعود بالنفع والفائدة عليها وعلى أسرتها بالنفع والفائدة.
بدورها، أفادت رئيسة الجمعية منيفة الجازي، بأن الجمعية عملت من خلال المشروع على تدريب 40 سيدة وتمكينهن في مجال المهارات التدريبية والحياتية وصناعة النسيج والمأكولات الشعبية المختلفة من خلال المطبخ الإنتاجي، وعمل البازارات وتشبيك المشاركات مع الجهات المانحة والممولة لمساعدتهن للتقدم بمشاريع تعود عليهن وأسرهن بالنفع والفائدة.
وعلى هامش الحفل الذي حضره نائب رئيس الاتحاد العام عياش كريشان ورئيس اتحاد الجمعيات في معان احمد كريشان وأبناء المجتمع المحلي، تم افتتاح بازار الجمعية، وسلم عضيبات الشهادات للمشاركات والدروع للمتعاونين والداعمين.
--(بترا)
دط/أ أ/رق
17/09/2023 14:38:47
MENAFN17092023000117011021ID1107085044
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