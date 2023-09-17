معان: اختتام مشروع التمكين الاقتصادي لسيدات البادية الجنوبية

معان 17 أيلول (بترا)- احتفلت جمعية وتأهيل المرأة الأردنية في معان، بتخريج المشاركات في مشروع التمكين الاقتصادي لسيدات البادية الجنوبية، الممول من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

وبحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم الأحد، قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات خلال الحفل، إن الاتحاد العام يدعم مشاريع الجمعيات الخيرية لتؤدي رسالتها الإنسانية تجاه المجتمعات المحلية، مبينا انه تم دعم جمعية وتأهيل المرأة لتنفيذ هذا المشروع لتمكين المرأة وزيادة قدرتها وخبراتها.

وأكد أن الاتحاد وقع 5 اتفاقيات منذ بداية العام الحالي مع عدد من الجمعيات لتنفيذ مشاريع في مناطق نائية، منها الازدهار والتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة في المفرق، وجمعية نشميات الأردن الخيرية، وسيدات بصمة الخير، إضافة الى عقد دورات في مجال الصناعات المنزلية والتجميل والرسم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمحادثة باللغة الانجليزية للشباب والشابات.

من جهتها، قالت مديرة المشاريع في الاتحاد العام شذى قطيشات، إن هذه الاتفاقيات يتم توقيعها مع الجمعيات بعد تقديمها مقترحات المشاريع التي ترتكز في أهدافها على التمكين للمرأة وتعزيز قدراتها بما يعود بالنفع والفائدة عليها وعلى أسرتها بالنفع والفائدة.

بدورها، أفادت رئيسة الجمعية منيفة الجازي، بأن الجمعية عملت من خلال المشروع على تدريب 40 سيدة وتمكينهن في مجال المهارات التدريبية والحياتية وصناعة النسيج والمأكولات الشعبية المختلفة من خلال المطبخ الإنتاجي، وعمل البازارات وتشبيك المشاركات مع الجهات المانحة والممولة لمساعدتهن للتقدم بمشاريع تعود عليهن وأسرهن بالنفع والفائدة.

وعلى هامش الحفل الذي حضره نائب رئيس الاتحاد العام عياش كريشان ورئيس اتحاد الجمعيات في معان احمد كريشان وأبناء المجتمع المحلي، تم افتتاح بازار الجمعية، وسلم عضيبات الشهادات للمشاركات والدروع للمتعاونين والداعمين.

--(بترا)

دط/أ أ/رق

17/09/2023 14:38:47