اتفاقية لتطوير مناهج اللغة الإنجليزية وفق أحدث الأساليب العالمية

عمان 17 أيلول (بترا)- وقّع المركز الوطني لتطوير المناهج وشركة البتراء الأردنية للنشر التربوي، اليوم الأحد، اتفاقية شراء رخصة استخدام دائمة لمبحث اللغة الإنجليزية، بهدف تقديم سلسلة عالمية من كتب اللغة الإنجليزية للصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، ومواءمتها لتتناسب مع البيئة الأردنية .

وجاء توقيع الاتفاقية، في إطار الجهود الحثيثة للمركز ووزارة التربية والتعليم في تطوير مناهج وأساليب وممارسات تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، إن هذه الخطوة مهمة في عملية الإصلاح التربوي، وتطوير المناهج والكتب المدرسية، ومد الطلبة بما يلزم من مهارات اللغة الإنجليزية بأبعادها المختلفة لرفع حصيلتهم التعليمية، ما ينعكس إيجابًا على مستقبلهم وتطور مهاراتهم العلمية واللغوية والتواصلية.

وأضاف أن اختيار المركز لسلسلة عالمية لتدريس مبحث اللغة الإنجليزية، ينطلق من أهمية تدريسها وفق أسلوب تعليمها كلغة أجنبية، وأحدث الأساليب التدريسية العالمية التي تم تجريبها، باعتبارها ليست اللغة الأم لطلبتنا.

وأكد توق أن المركز شكل فريقًا تربويًا وأكاديميًا يضم نُخبةً أردنيةً مميزةً في مجال تعليم اللغة الإنجليزية؛ للوقوف على عملية المواءمة وضمان اتمامها بالشكل المناسب بما يتوافق مع الإطار العام للمناهج والإطار الخاص بمبحث اللغة الإنجليزية اللّذين أُقرّا من مجلس التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.

وبين أن مناهج اللغة الإنجليزية سيتم تطويرها على مرحلتين، الأولى تشمل كتب الصفوف الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر، ليجري تدريسها بدءًا من العام الدراسي 2024-2025، فيما تشمل الثانية كتب الصفوف الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر، وبدء تدريسها في العام الدراسي 2025-2026.

وأكد الدكتور توق حرص المركز الدائم على رفع قدرات الطلبة الأردنيين، ورفع مستويات تحصيلهم في الاختبارات المحلية والعالمية، وإعدادهم بناةً لمستقبل الأردن المشرق.

--(بترا)

م خ/ م ف/

17/09/2023 14:30:07