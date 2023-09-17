أمين عام اتحاد الجامعات العربية يزور عددا من الجامعات الفلسطينية

عمان 17 أيلول (بترا)- زار أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة عددا من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، بدعوة من جامعة فلسطين الأهلية.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الاتحاد اليوم الأحد، زار سلامة الجامعة المُستضيفة، جامعة فلسطين في بيت لحم، وعقد اجتماعا مع رئيس الجامعة الدكتور عماد الزير، ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء ونواب الرئيس بحضور محافظ المدينة.

وقدم رئيس الجامعة مُبادرة لاستضافة مركز مُتقدم للتبادل الأكاديمي العربي يكون مقرهُ الدائم جامعة فلسطين الأهلية مستعرضا للوفد نشأة الجامعة وتطورها والكليات والاقسام العلمية التي تضمها، ثم انتقل الوفد لزيارة بعض الكليات والأقسام والمبنى الجديد للجامعة الذي يجري تنفيذه حالياً.







والتقى الدكتور سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، بحضور رئيس هيئة الإعتماد ومدراء الإدارات في الوزارة ورئيس جامعة فلسطين الأهلية ومدير الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد وهيب كراجة ، وتم الاستماعُ الى شرح موجز من الدكتور أبو مويس عن واقع التعليم والتعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره قدم الدكتور سلامة شرحًا مُفصلاً عن أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها الاتحاد على المستوى العربي والدولي، وحث الوزارة على التواصل مع الجامعات الفلسطينية للاستفادة والمشاركة بالفعاليات التي يعقدها الاتحاد من خلال المؤسسات الأكاديمية التابعة لهُ، مؤكداً على الخصوصية التي تتمتع بها الجامعات الفلسطينية وعلاقتها التاريخية مع الاتحاد.

وأطلع الدكتور أبو مويس الوفد على أبرز التحديات التي تواجهها العملية التعليمية في فلسطين، في المراحل الدراسية والتعليم الجامعي نتيجة المُمارسات الإسرائيلية، التي تسعى الى طمس الهوية العربية وتغيير المناهج ومنع الكفاءات العربية والدولية من الوصول الى الأراضي الفلسطينية، خصوصًا أساتذة الجامعات ما يتسبب بعدم قدرة الجامعات على سد الفجوة في توفير أساتذة الجامعات لبعض التخصصات.

والتقى سلامة برئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية في دار الرئاسة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور ابومويس وعدد من القيادات التعليمية، وأشاء الدكتور اشتية بدوره، بهذه الزيارة التاريخية والمبادرة التي أطلقها الاتحاد بكسر الحصار المفروض على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية ودور هذه الزيارة في لم الشمل العربي.

وأضاف أن هذه الزيارة رسالة للعالم بأن الوحدة العربية رسالة تحملها الشعوب العربية كافة في وجدانها وتاريخها ولن يُغير الاحتلال من مفهوم وحجم التعاون والتآخي بين الشعوب العربية داعيا إلى عقد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية على الأراضي الفلسطينية

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية طرحت اخيرا مُبادرة الرواية الفلسطينية لتكون منارة للأجيال القادمة وشاهداً على الحقوق العربية، ودحر الروايات الصهيونية المُزيفة حول الأرض والإنسان والتاريخ، والتي أكد الدكتور سلامة على دعمهُ المُطلق لهذه المُبادرة وتعميمها على كافة المؤسسات التعليمية العربية.

كما قدم الدكتور سلامة شرحاً مُفصلاً عن نشأة وتطور اتحاد الجامعات العربية والدور المُهم الذي يقوم به في عدة مجالات أكاديمية على الصعيد العربي والدولي؛ للمحافظة على الهوية العربية في كافة المحافل والمُناسبات العلمية والأكاديمية، وضرورة إشراك الجامعات الفلسطينية في أنشطة وفعاليات الاتحاد.

واستعرض سلامة أبرز المشاريع الريادية التي يقوم بها الاتحاد مثل مشروع التصنيف العربي للجامعات والإطار الموحد للمؤهلات والسعي لإدراج المحلات العربية والدوريات في المنصة الدولية سكوبيس إضافة الى بناء سلسلة مُمتدة من العلاقات الدولية والتوسع بها بشكل متواصل لفتح آفاق وفضاءات تعاون بين الجامعات العربية والمنظمات والجامعات الدولية.

كما تم عقد لقاء موسع مع رؤساء الجامعات الفلسطينية في مدينة رام الله، ضم رؤساء الجامعات، الذين اعتبروا هذه الزيارة التاريخية تجسيدا للوحدة العربية، ورسالة دعم من الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية إلى الجامعات العربية للصمود والوقوف في وجه المُخططات الصهيونية، التي تهدف إلى عزل المؤسسات الأكاديمية عن الجسد العربي، وتم مناقشة عدد من القضايا التعليمية والأكاديمية مُشتركة.

وقدم الدكتور سلامة خلال اللقاء ايجازا عن أبرز الانجازات والبرامج التي يسعى الاتحاد لاستكمالها لخدمة منظومة التعليم العالي العربية .

وزار الدكتور سلامة جامعة بوليتكنك فلسطين والتقى رئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم، ونواب الرئيس والأساتذة العُمداء ثم زار جامعة الخليل والتقى برئيس الجامعة الدكتور نبيل حساسنة وتم تبادل الأراء ووجهات النظر في بعض القضايا الأكاديمية.

وعلى هامش الجولة زار الدكتور سلامة المسجد الأقصى المُبارك وقبة الصخرة المُشرفة والحرم الإبراهيمي وكنيستي المهد والقيامة.

--(بترا)





س ص/ ع ط

17/09/2023 14:07:44