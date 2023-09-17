أمين عام اتحاد الجامعات العربية يزور عددا من الجامعات الفلسطينية

(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- زار أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة عددا من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، بدعوة من جامعة فلسطين الأهلية.
ووفقا لبيان صحفي صدر عن الاتحاد اليوم الأحد، زار سلامة الجامعة المُستضيفة، جامعة فلسطين في بيت لحم، وعقد اجتماعا مع رئيس الجامعة الدكتور عماد الزير، ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء ونواب الرئيس بحضور محافظ المدينة.
وقدم رئيس الجامعة مُبادرة لاستضافة مركز مُتقدم للتبادل الأكاديمي العربي يكون مقرهُ الدائم جامعة فلسطين الأهلية مستعرضا للوفد نشأة الجامعة وتطورها والكليات والاقسام العلمية التي تضمها، ثم انتقل الوفد لزيارة بعض الكليات والأقسام والمبنى الجديد للجامعة الذي يجري تنفيذه حالياً.
والتقى الدكتور سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، بحضور رئيس هيئة الإعتماد ومدراء الإدارات في الوزارة ورئيس جامعة فلسطين الأهلية ومدير الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد وهيب كراجة ، وتم الاستماعُ الى شرح موجز من الدكتور أبو مويس عن واقع التعليم والتعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره قدم الدكتور سلامة شرحًا مُفصلاً عن أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها الاتحاد على المستوى العربي والدولي، وحث الوزارة على التواصل مع الجامعات الفلسطينية للاستفادة والمشاركة بالفعاليات التي يعقدها الاتحاد من خلال المؤسسات الأكاديمية التابعة لهُ، مؤكداً على الخصوصية التي تتمتع بها الجامعات الفلسطينية وعلاقتها التاريخية مع الاتحاد.
وأطلع الدكتور أبو مويس الوفد على أبرز التحديات التي تواجهها العملية التعليمية في فلسطين، في المراحل الدراسية والتعليم الجامعي نتيجة المُمارسات الإسرائيلية، التي تسعى الى طمس الهوية العربية وتغيير المناهج ومنع الكفاءات العربية والدولية من الوصول الى الأراضي الفلسطينية، خصوصًا أساتذة الجامعات ما يتسبب بعدم قدرة الجامعات على سد الفجوة في توفير أساتذة الجامعات لبعض التخصصات.
والتقى سلامة برئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية في دار الرئاسة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور ابومويس وعدد من القيادات التعليمية، وأشاء الدكتور اشتية بدوره، بهذه الزيارة التاريخية والمبادرة التي أطلقها الاتحاد بكسر الحصار المفروض على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية ودور هذه الزيارة في لم الشمل العربي.
وأضاف أن هذه الزيارة رسالة للعالم بأن الوحدة العربية رسالة تحملها الشعوب العربية كافة في وجدانها وتاريخها ولن يُغير الاحتلال من مفهوم وحجم التعاون والتآخي بين الشعوب العربية داعيا إلى عقد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية على الأراضي الفلسطينية
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية طرحت اخيرا مُبادرة الرواية الفلسطينية لتكون منارة للأجيال القادمة وشاهداً على الحقوق العربية، ودحر الروايات الصهيونية المُزيفة حول الأرض والإنسان والتاريخ، والتي أكد الدكتور سلامة على دعمهُ المُطلق لهذه المُبادرة وتعميمها على كافة المؤسسات التعليمية العربية.
كما قدم الدكتور سلامة شرحاً مُفصلاً عن نشأة وتطور اتحاد الجامعات العربية والدور المُهم الذي يقوم به في عدة مجالات أكاديمية على الصعيد العربي والدولي؛ للمحافظة على الهوية العربية في كافة المحافل والمُناسبات العلمية والأكاديمية، وضرورة إشراك الجامعات الفلسطينية في أنشطة وفعاليات الاتحاد.
واستعرض سلامة أبرز المشاريع الريادية التي يقوم بها الاتحاد مثل مشروع التصنيف العربي للجامعات والإطار الموحد للمؤهلات والسعي لإدراج المحلات العربية والدوريات في المنصة الدولية سكوبيس إضافة الى بناء سلسلة مُمتدة من العلاقات الدولية والتوسع بها بشكل متواصل لفتح آفاق وفضاءات تعاون بين الجامعات العربية والمنظمات والجامعات الدولية.
كما تم عقد لقاء موسع مع رؤساء الجامعات الفلسطينية في مدينة رام الله، ضم رؤساء الجامعات، الذين اعتبروا هذه الزيارة التاريخية تجسيدا للوحدة العربية، ورسالة دعم من الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية إلى الجامعات العربية للصمود والوقوف في وجه المُخططات الصهيونية، التي تهدف إلى عزل المؤسسات الأكاديمية عن الجسد العربي، وتم مناقشة عدد من القضايا التعليمية والأكاديمية مُشتركة.
وقدم الدكتور سلامة خلال اللقاء ايجازا عن أبرز الانجازات والبرامج التي يسعى الاتحاد لاستكمالها لخدمة منظومة التعليم العالي العربية .
وزار الدكتور سلامة جامعة بوليتكنك فلسطين والتقى رئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم، ونواب الرئيس والأساتذة العُمداء ثم زار جامعة الخليل والتقى برئيس الجامعة الدكتور نبيل حساسنة وتم تبادل الأراء ووجهات النظر في بعض القضايا الأكاديمية.
وعلى هامش الجولة زار الدكتور سلامة المسجد الأقصى المُبارك وقبة الصخرة المُشرفة والحرم الإبراهيمي وكنيستي المهد والقيامة.
--(بترا)
س ص/ ع ط
17/09/2023 14:07:44