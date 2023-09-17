إدارية النواب تبحث استكمال إجراءات تعيين الموظفين بـ الإقراض الزراعي

إدارية النواب تبحث استكمال إجراءات تعيين الموظفين بـ الإقراض الزراعي
التاريخ
9/17/2023 2:27:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- أوصت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد، بضرورة استكمال إجراءات تعيين الموظفين المرشحين في مؤسسة الإقراض الزراعي.
وقال رئيس اللجنة النائب المهندس يزن الشديفات خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد البلاونة، إن اللجنة أوصت أيضا بتوزيع أولئك الموظفين حسب الشواغر المتوفرة لدى المؤسسة وحسب الحاجة.
من جهتهم، دعا النواب: علي الطراونة، امغير الهملان، جميل الحشوش، عودة النوايشة، رمزي العجارمة، رائد رباع، عمر الزيود، إلى استكمال تعيين المرشحين في المؤسسة.
بدوره، قال الناصر إن ديوان الخدمة المدنية "لا يُعين، وإنما يُنسب بالمرشحين لإشغال أي وظيفة، التزامًا بدوره التنظيمي".
من جانبه، أوضح البلاونة أن المؤسسة ستمضي بإجراءات تعيين المرشحين ضمن فروع المؤسسة في المناطق التي تشهد نقصًا.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
17/09/2023 14:00:16
MENAFN17092023000117011021ID1107085041
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