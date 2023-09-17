قانونية الأعيان تواصل مناقشة النظام الداخلي للمجلس

قانونية الأعيان تواصل مناقشة النظام الداخلي للمجلس
التاريخ
9/17/2023 2:27:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 17 أيلول (بترا)- واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مناقشة النظام الداخلي للمجلس.
وقال العين طبيشات إن اللجنة تواصل مناقشة النظام بشكل عميق عبر دراسة جميع التعديلات المقترحة من أعضاء المجلس، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى نظام يتواءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وتطوير آلية عمل المجلس.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل في اجتماعات مُقبلة دراسة بقية مواد النظام الداخلي ومختلف الاقتراحات المُقدمة للجنة، التي ستقوم لاحقًا بتقديم توصياتها حيال النظام.
--(بترا)
م ش/م ف/اح
17/09/2023 13:57:52
MENAFN17092023000117011021ID1107085040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.