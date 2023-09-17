قانونية الأعيان تواصل مناقشة النظام الداخلي للمجلس

عمّان 17 أيلول (بترا)- واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مناقشة النظام الداخلي للمجلس.

وقال العين طبيشات إن اللجنة تواصل مناقشة النظام بشكل عميق عبر دراسة جميع التعديلات المقترحة من أعضاء المجلس، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى نظام يتواءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وتطوير آلية عمل المجلس.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل في اجتماعات مُقبلة دراسة بقية مواد النظام الداخلي ومختلف الاقتراحات المُقدمة للجنة، التي ستقوم لاحقًا بتقديم توصياتها حيال النظام.

--(بترا)

م ش/م ف/اح

17/09/2023 13:57:52