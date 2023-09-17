البياضي وسليمان يؤديان القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

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عمان 17 أيلول (بترا)- أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، عضوا مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور علي خلف البياضي، والدكتور أيمن عبدالله سليمان، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهما.







ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة (13) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000م وتعديلاته.

وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز.

--(بترا)





ع ق/م ف/اح

17/09/2023 14:04:41