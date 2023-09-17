مباحثات أردنية فلسطينية في مجال التعاون البريدي

مباحثات أردنية فلسطينية في مجال التعاون البريدي
التاريخ
9/17/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول(بترا)- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود، مع وفد من البريد الفلسطيني برئاسة مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات البريدية، بحضور مدير عام البريد الاردني بالوكالة هنادي الطيب.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، قال الداوود إن هذه المباحثات تأتي تأكيدا للعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين وتجسيدا لموقف الأردن من القضية الفلسطينية التي يحرص عليها ويؤكد دائما على إدامة التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.
واوضح، ان هذه المباحثات تهدف الى تطوير التعاون في مجال نقل البريد الفلسطيني عبر جسر الملك حسين "معبر الكرامة"، حيث سيتولى البريد الاردني نقل وإيصال البريد الفلسطيني الى داخل المملكة وخارجها.
من جهته، أعرب دراغمة عن تقديره للأردن لما يقدمه من دعم للفلسطينيين على جميع الصعد، كما عبر عن شكره للبريد الاردني لما يقدمه من تسهيلات للبريد الفلسطيني.
-- (بترا)
غ ح/ أ أ/اح
17/09/2023 13:44:12
MENAFN17092023000117011021ID1107085038
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