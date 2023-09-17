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مباحثات أردنية فلسطينية في مجال التعاون البريدي

9/17/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول(بترا)- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود، مع وفد من البريد الفلسطيني برئاسة مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات البريدية، بحضور مدير عام البريد الاردني بالوكالة هنادي الطيب.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، قال الداوود إن هذه المباحثات تأتي تأكيدا للعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين وتجسيدا لموقف الأردن من القضية الفلسطينية التي يحرص عليها ويؤكد دائما على إدامة التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

واوضح، ان هذه المباحثات تهدف الى تطوير التعاون في مجال نقل البريد الفلسطيني عبر جسر الملك حسين "معبر الكرامة"، حيث سيتولى البريد الاردني نقل وإيصال البريد الفلسطيني الى داخل المملكة وخارجها.

من جهته، أعرب دراغمة عن تقديره للأردن لما يقدمه من دعم للفلسطينيين على جميع الصعد، كما عبر عن شكره للبريد الاردني لما يقدمه من تسهيلات للبريد الفلسطيني.

-- (بترا)


غ ح/ أ أ/اح



17/09/2023 13:44:12

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