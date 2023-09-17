2979 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي
التاريخ
9/17/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2978 طنا، منها 1891طن خضار، و906 أطنان فواكه، و181طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 20-40، البطاطا 30- 55، البندورة 10-30، الجزر 50- 75، الخيار 20- 40، الزهرة 30-65، الليمون 40-60، والموز البلدي بين 60- 90 قرشا.
--(بترا)
رح/أ م/اح
17/09/2023 13:36:32
MENAFN17092023000117011021ID1107085037
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