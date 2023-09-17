2979 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

عمان 17 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2978 طنا، منها 1891طن خضار، و906 أطنان فواكه، و181طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 20-40، البطاطا 30- 55، البندورة 10-30، الجزر 50- 75، الخيار 20- 40، الزهرة 30-65، الليمون 40-60، والموز البلدي بين 60- 90 قرشا.

--(بترا)

رح/أ م/اح

17/09/2023 13:36:32