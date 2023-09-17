وزارة الخارجية: تعرض منزل عائلة أردنية في ليبيا للانهيار

وزارة الخارجية: تعرض منزل عائلة أردنية في ليبيا للانهيار
التاريخ
9/17/2023 2:27:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- في إطار متابعة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لأوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في دولة ليبيا الشقيقة، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن وحدة مركز العمليات في الوزارة تلقت مساء أمس السبت، اتصالا هاتفيا من مواطن أردني مقيم في ليبيا، يفيد بتعرض منزل عائلة أردنية مقيمة في مدينة درنة الليبية للانهيار جراء الفيضانات الأخيرة.
وأكد المجالي أن وحدة مركز العمليات في الوزارة قامت بالاتصال مع أحد أقارب العائلة المكونة من ستة أفراد، والذي أكد انقطاع التواصل معهم منذ وقوع الفيضانات.
وأضاف، إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، تتابع مع السلطات المختصة في ليبيا الشقيقة لمعرفة مصير العائلة.
وأعاد المجالي التأكيد على دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في دولة ليبيا الشقيقة إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777).
- سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس: (0021628585111)، (0021627111009)،(0021650474482)، (0021671780875).
- أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ().
--(بترا)
ص خ/ أ أ/اح
17/09/2023 13:39:28
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