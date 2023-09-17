وزارة الخارجية: تعرض منزل عائلة أردنية في ليبيا للانهيار

عمان 17 أيلول (بترا)- في إطار متابعة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لأوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في دولة ليبيا الشقيقة، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن وحدة مركز العمليات في الوزارة تلقت مساء أمس السبت، اتصالا هاتفيا من مواطن أردني مقيم في ليبيا، يفيد بتعرض منزل عائلة أردنية مقيمة في مدينة درنة الليبية للانهيار جراء الفيضانات الأخيرة.

وأكد المجالي أن وحدة مركز العمليات في الوزارة قامت بالاتصال مع أحد أقارب العائلة المكونة من ستة أفراد، والذي أكد انقطاع التواصل معهم منذ وقوع الفيضانات.

وأضاف، إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، تتابع مع السلطات المختصة في ليبيا الشقيقة لمعرفة مصير العائلة.

وأعاد المجالي التأكيد على دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في دولة ليبيا الشقيقة إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777).

- سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس: (0021628585111)، (0021627111009)،(0021650474482)، (0021671780875).

- أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ().

--(بترا)

ص خ/ أ أ/اح

17/09/2023 13:39:28