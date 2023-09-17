ابو غزالة توقع مذكرة تفاهم للتعليم الرقمي والريادة
التاريخ
9/17/2023 2:27:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- وقعت منصة طلال أبو غزالة العالمية للتدريب الرقمي، مذكرة تفاهم مع المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال للتعاون في مجال التعليم الرقمي والريادة.
وحسب بيان لمنصة أبو غزالة اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتمكين الشباب في الأردن والوطن العربي من دخول عالم ريادة الأعمال الرقمية.
وقال رئيس المنصة الدكتور طلال أبو غزالة، إن الثورة المعرفية التي يمر بها العالم حاليا وما قامت به المجموعة تماشيا مع هذه الثورة، استدعى تحويل جميع مؤسساتها التعليمية والتدريبية لتقديم خدماتها رقميا، مضيفا أنه سيتم إطلاق مشروع يضم مؤسسات التعليم في العالم، ومبادرة التعلم الرقمي للجميع في الأردن.
من جانبه، أكد رئس المنصة الرقمية الدكتور معن القطامين، أن عدد المنضمين للمنصة أكثر من 160 ألف مستخدم من أكثر من مئة دولة حول العالم، مبينا أنه تم أخيراً وبالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إطلاق أول مبادرة عربية لتأهيل مليون رائد أعمال رقمي عربي، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبإدارة وتنفيذ منصة (EntreViable).
وعلى هامش توقيع المذكرة، تم الإعلان عن إطلاق عدد من الشركات الريادية الناشئة والتي احتضنتها المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال.
--(بترا)
م م/أ م/اح
17/09/2023 12:55:40
MENAFN17092023000117011021ID1107085034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.