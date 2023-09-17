ابو غزالة توقع مذكرة تفاهم للتعليم الرقمي والريادة

عمان 17 أيلول (بترا)- وقعت منصة طلال أبو غزالة العالمية للتدريب الرقمي، مذكرة تفاهم مع المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال للتعاون في مجال التعليم الرقمي والريادة.

وحسب بيان لمنصة أبو غزالة اليوم الأحد، تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتمكين الشباب في الأردن والوطن العربي من دخول عالم ريادة الأعمال الرقمية.

وقال رئيس المنصة الدكتور طلال أبو غزالة، إن الثورة المعرفية التي يمر بها العالم حاليا وما قامت به المجموعة تماشيا مع هذه الثورة، استدعى تحويل جميع مؤسساتها التعليمية والتدريبية لتقديم خدماتها رقميا، مضيفا أنه سيتم إطلاق مشروع يضم مؤسسات التعليم في العالم، ومبادرة التعلم الرقمي للجميع في الأردن.

من جانبه، أكد رئس المنصة الرقمية الدكتور معن القطامين، أن عدد المنضمين للمنصة أكثر من 160 ألف مستخدم من أكثر من مئة دولة حول العالم، مبينا أنه تم أخيراً وبالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إطلاق أول مبادرة عربية لتأهيل مليون رائد أعمال رقمي عربي، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبإدارة وتنفيذ منصة (EntreViable).

وعلى هامش توقيع المذكرة، تم الإعلان عن إطلاق عدد من الشركات الريادية الناشئة والتي احتضنتها المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال.

--(بترا)

م م/أ م/اح

17/09/2023 12:55:40