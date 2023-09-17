المدير الإقليمي لـبوردا تزور محطة البلقاء التطبيقية للتميز في بحوث هندسة وتكنولوجيا المياه والبيئة

المدير الإقليمي لـبوردا تزور محطة البلقاء التطبيقية للتميز في بحوث هندسة وتكنولوجيا المياه والبيئة
التاريخ
9/17/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 17 أيلول(بترا) زارت المدير الإقليمي لغرب ووسط آسيا لجمعية بريمن للبحث والتطوير لما وراء البحار " بوردا" لورا رويج سينغ، اليوم الأحد، محطة جامعة البلقاء التطبيقية للتميز في بحوث هندسة وتكنولوجيا المياه والبيئة في الفحيص، للتعرف على أنشطة المحطة ومناقشة فرص التعاون والعمل المشترك.
والتقت سينغ، المؤسس المشارك للمحطة ومدير المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة في الجامعة الدكتور ناصر المناصير وفريق عمله، واستمعت إلى شرح تفصيلي عن نشأة المحطة واستدامتها وأنشطتها.
وأعربت عن إعجابها بهذا النموذج المستدام ودوره في خدمة قطاع المياه في الأردن، وتحديدا في تقديم حلول لامركزية مبتكرة لتحديات شح المياه وتلوث البيئة، وتوفيره لمنصة فريدة للبحث العلمي والابتكار، مؤكدة سعيها إلى بناء شراكة قوية لشمول المحطة ضمن خططهم المستقبلية كمنصة للتدريب وبناء القدرات.
من جانبه، أوضح الدكتور المناصير، دور المحطة في تمكين الباحثين وطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، لافتا إلى إسهامات المركز والمحطة في تقدّم الجامعة على سلم التصنيفات الدولية في السنوات القليلة الماضية، ودورهما في خدمة المجتمع من خلال تصميم وتقديم برامج رفع الكفاءة للفنيين والمهندسين في مجالات معالجة المياه، والحفاظ عليها، وإعادة استخدامها بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للمياه، مؤكدا أن هذه المحطة كانت دوما نقطة التقاء لبناء شراكات محلية ودولية مع الجامعة.
وتعد بريمن للبحث والتطوير لما وراء البحار، منظمة فنية متخصصة في مجال الحماية البيئية المستدامة من خلال حلول الصرف الصحي المتكاملة.
وتهدف أنشطة المنظمة إلى جعل أماكن المعيشة أكثر ملاءمة للعيش، من خلال تطوير وتنفيذ حلول الصرف الصحي اللامركزية المبتكرة التي تزيد من مرونة المناخ، وتقوي الهياكل الاجتماعية وتشجع الاستخدام المستدام والواعي للموارد الطبيعية، حيث تركز أنشطتها على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال تمكين الانتقال نحو مدن شاملة وصالحة للعيش، والتي تمنح السكان المحرومين في المناطق الحضرية وضواحي المدن إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية؛ مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي اللامركزي وإدارة الحمأة والنفايات الصلبة.
كما تصمم مفاهيم جديدة لأنظمة المياه والصرف الصحي والنفايات اللامركزية بناءً على نتائج الأبحاث، وتقوم بتطوير حلول مصممة خصيصًا لتحقيق خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، بالإضافة إلى أنها تعزز بناء القدرات وتسهيل الحوار بين منظمات المجتمع المدني والمجتمعات والوكالات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.
--(بترا)
أع/أ م/ ف ج
17/09/2023 12:54:20
MENAFN17092023000117011021ID1107085033
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