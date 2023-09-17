المدير الإقليمي لـبوردا تزور محطة البلقاء التطبيقية للتميز في بحوث هندسة وتكنولوجيا المياه والبيئة

السلط 17 أيلول(بترا) زارت المدير الإقليمي لغرب ووسط آسيا لجمعية بريمن للبحث والتطوير لما وراء البحار " بوردا" لورا رويج سينغ، اليوم الأحد، محطة جامعة البلقاء التطبيقية للتميز في بحوث هندسة وتكنولوجيا المياه والبيئة في الفحيص، للتعرف على أنشطة المحطة ومناقشة فرص التعاون والعمل المشترك.

والتقت سينغ، المؤسس المشارك للمحطة ومدير المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة في الجامعة الدكتور ناصر المناصير وفريق عمله، واستمعت إلى شرح تفصيلي عن نشأة المحطة واستدامتها وأنشطتها.

وأعربت عن إعجابها بهذا النموذج المستدام ودوره في خدمة قطاع المياه في الأردن، وتحديدا في تقديم حلول لامركزية مبتكرة لتحديات شح المياه وتلوث البيئة، وتوفيره لمنصة فريدة للبحث العلمي والابتكار، مؤكدة سعيها إلى بناء شراكة قوية لشمول المحطة ضمن خططهم المستقبلية كمنصة للتدريب وبناء القدرات.

من جانبه، أوضح الدكتور المناصير، دور المحطة في تمكين الباحثين وطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، لافتا إلى إسهامات المركز والمحطة في تقدّم الجامعة على سلم التصنيفات الدولية في السنوات القليلة الماضية، ودورهما في خدمة المجتمع من خلال تصميم وتقديم برامج رفع الكفاءة للفنيين والمهندسين في مجالات معالجة المياه، والحفاظ عليها، وإعادة استخدامها بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للمياه، مؤكدا أن هذه المحطة كانت دوما نقطة التقاء لبناء شراكات محلية ودولية مع الجامعة.

وتعد بريمن للبحث والتطوير لما وراء البحار، منظمة فنية متخصصة في مجال الحماية البيئية المستدامة من خلال حلول الصرف الصحي المتكاملة.

وتهدف أنشطة المنظمة إلى جعل أماكن المعيشة أكثر ملاءمة للعيش، من خلال تطوير وتنفيذ حلول الصرف الصحي اللامركزية المبتكرة التي تزيد من مرونة المناخ، وتقوي الهياكل الاجتماعية وتشجع الاستخدام المستدام والواعي للموارد الطبيعية، حيث تركز أنشطتها على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال تمكين الانتقال نحو مدن شاملة وصالحة للعيش، والتي تمنح السكان المحرومين في المناطق الحضرية وضواحي المدن إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية؛ مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي اللامركزي وإدارة الحمأة والنفايات الصلبة.

كما تصمم مفاهيم جديدة لأنظمة المياه والصرف الصحي والنفايات اللامركزية بناءً على نتائج الأبحاث، وتقوم بتطوير حلول مصممة خصيصًا لتحقيق خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، بالإضافة إلى أنها تعزز بناء القدرات وتسهيل الحوار بين منظمات المجتمع المدني والمجتمعات والوكالات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.

--(بترا)

أع/أ م/ ف ج

17/09/2023 12:54:20