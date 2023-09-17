وزير الاتصال الحكومي يلتقي رئيس وأعضاء جمعية الصحفيين العُمانية

عمان 17 أيلول (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول في مكتبه بالوزارة اليوم الأحد، رئيس جمعية الصحفيين العُمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي وأعضاء الجمعية.

وأكد الشبول خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن وسلطنة عُمان، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخصوصا في قطاع الإعلام، من حيث توقيع مذكرات التفاهم بين مؤسسات الإعلام الرسمية، وتبادل زيارات الوفود الإعلامية بين كلا البلدين.

بدوره، أشار العريمي إلى أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، استنادا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن وسلطنة عُمان.

ولفت إلى التحديات التي تواجه وسائل الإعلام عالميا وخصوصا العربية، بسبب تراجع سوق الإعلان الذي استحوذت منصات التواصل الاجتماعي على الحصة الأكبر منه، وضرورة الانتباه إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تحل مكان العاملين في قطاع الإعلام مستقبلاً.

--(بترا)

هـ أ/ ف ج

17/09/2023 13:01:02