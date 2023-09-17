وزير الاتصال الحكومي يلتقي رئيس وأعضاء جمعية الصحفيين العُمانية

وزير الاتصال الحكومي يلتقي رئيس وأعضاء جمعية الصحفيين العُمانية
التاريخ
9/17/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول في مكتبه بالوزارة اليوم الأحد، رئيس جمعية الصحفيين العُمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي وأعضاء الجمعية.
وأكد الشبول خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن وسلطنة عُمان، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق.
وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخصوصا في قطاع الإعلام، من حيث توقيع مذكرات التفاهم بين مؤسسات الإعلام الرسمية، وتبادل زيارات الوفود الإعلامية بين كلا البلدين.
بدوره، أشار العريمي إلى أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، استنادا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن وسلطنة عُمان.
ولفت إلى التحديات التي تواجه وسائل الإعلام عالميا وخصوصا العربية، بسبب تراجع سوق الإعلان الذي استحوذت منصات التواصل الاجتماعي على الحصة الأكبر منه، وضرورة الانتباه إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تحل مكان العاملين في قطاع الإعلام مستقبلاً.
--(بترا)
هـ أ/ ف ج
17/09/2023 13:01:02
MENAFN17092023000117011021ID1107085032
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