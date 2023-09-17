اختتام منافسات بطولة الشرق الأوسط للخيول العربية الأصيلة

اختتام منافسات بطولة الشرق الأوسط للخيول العربية الأصيلة
التاريخ
9/17/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- رعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة التي اختتمت منافساتها مساء أمس السبت، على ميدان الإسطبلات الملكية، وسط تنافس قوي بين المشاركين وتنظيم أنيق.
وشهدت البطولة التي تقام سنوياً مشاركة 137 جواد من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، حيث شاركت مرابط وإسطبلات خيل من لبنان والبحرين والسعودية، بالإضافة الى الأردن، حيث تنافست السلالات العربية الأصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير من مالكي الإسطبلات في المنطقة.
وجاءت نتائج المنافسات، في بطولة مھرات عمر سنة.
1- كاتارا بي كي 2- شامات الفيصل 3- دلال اكمال
وبطولة أمھار عمر سنة.
1- تاج الحمود 2- شرار الحمود 3- ار دي ورد
اما بطولة الإناث غير المسنة.
1- تمارا ار أي 2- أي اس جاوا 3- ميادا هايس اليان
بطولة الذكور غير المسنين.
1- ممياز الليال 2- أي علي اكمل 3- اورا الحتان
بطولة الإناث المسنة.
1- نايفات العوايدة 2- اتش هوور 3- سلالات الخالدية
بطولة الذكور المسنين.
1- اب جي افجان 2 – أي ام اس الفهد 3- رواندرو
وفي الجوائز الخاصة.
أجمل رأس ذكور.
1- اب جي افجان 2- فواز العوايدة
أجمل رأس اناث.
1- نايفات العوايدة 2- عوادة العرب
الحركات (غبر المسنين ).
1- رولى
الحركات ( المسنين).
1- ريهانا 2- أي اس جستيس
أفضل جواد مولود في الشرق الأوسط.
اتش هوور
أفضل جواد مولود في الأردن.
اتش هوور
أفضل جواد ابواه مولودان في الشرق الأوسط.
سلالات الخالدية
أفضل جواد ابواه مولودان في الأردن.
اويس واي جي
وجائزة أفضل المربيين.
الإسطبلات الملكية
--(بترا)
خ خ/ أ أ
17/09/2023 12:49:58
MENAFN17092023000117011021ID1107085031
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