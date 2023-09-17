اختتام منافسات بطولة الشرق الأوسط للخيول العربية الأصيلة

عمان 17 أيلول (بترا)- رعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة التي اختتمت منافساتها مساء أمس السبت، على ميدان الإسطبلات الملكية، وسط تنافس قوي بين المشاركين وتنظيم أنيق.

وشهدت البطولة التي تقام سنوياً مشاركة 137 جواد من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، حيث شاركت مرابط وإسطبلات خيل من لبنان والبحرين والسعودية، بالإضافة الى الأردن، حيث تنافست السلالات العربية الأصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير من مالكي الإسطبلات في المنطقة.

وجاءت نتائج المنافسات، في بطولة مھرات عمر سنة.

1- كاتارا بي كي 2- شامات الفيصل 3- دلال اكمال

وبطولة أمھار عمر سنة.

1- تاج الحمود 2- شرار الحمود 3- ار دي ورد

اما بطولة الإناث غير المسنة.

1- تمارا ار أي 2- أي اس جاوا 3- ميادا هايس اليان

بطولة الذكور غير المسنين.

1- ممياز الليال 2- أي علي اكمل 3- اورا الحتان

بطولة الإناث المسنة.

1- نايفات العوايدة 2- اتش هوور 3- سلالات الخالدية

بطولة الذكور المسنين.

1- اب جي افجان 2 – أي ام اس الفهد 3- رواندرو

وفي الجوائز الخاصة.

أجمل رأس ذكور.

1- اب جي افجان 2- فواز العوايدة

أجمل رأس اناث.

1- نايفات العوايدة 2- عوادة العرب

الحركات (غبر المسنين ).

1- رولى

الحركات ( المسنين).

1- ريهانا 2- أي اس جستيس

أفضل جواد مولود في الشرق الأوسط.

اتش هوور

أفضل جواد مولود في الأردن.

اتش هوور

أفضل جواد ابواه مولودان في الشرق الأوسط.

سلالات الخالدية

أفضل جواد ابواه مولودان في الأردن.

اويس واي جي

وجائزة أفضل المربيين.

الإسطبلات الملكية

--(بترا)

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17/09/2023 12:49:58