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إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد

9/17/2023 2:27:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 17 أيلول(بترا)- أطلقت حاضنة الأعمال التابعة لشركة "جوردن ستارت، اليوم الأحد في محافظة اربد، برنامج منح ريادة الأعمال الممول من برنامج التعليم الأردني السوري والاتحاد الأوروبي.
وأكد المحافظ رضوان العتوم أهمية البرنامج في توفير الدعم المادي الممكن لإطلاق برامج ريادية في العديد من مجالات الأعمال، ولاسيما المشروعات الصغيرة والميكروية القادرة على تحسين الظروف الاقتصادية للفئات المستضيفة واللاجئين السوريين.
وأوضح أن البرنامج الذي ينفذ من خلال حاضنة الأعمال التابعة لشركة "جوردن ستارت"، يستهدف اللاجئين السوريين المنتفعين من خدمات صندوق المعونة الوطنية وتكية أم علي، مشيرا إلى أن قيمة المنحة الواحدة تصل إلى 10 آلاف دينار.
ولفت العتوم إلى أن التقدم للاستفادة من المنح التي يوفرها المشروع تبدأ من مساء اليوم عبر الموقع الرسمي للشركة.
--(بترا)
م.ق/اص
17/09/2023 12:38:13

MENAFN17092023000117011021ID1107085030

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