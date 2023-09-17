إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد

إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد
التاريخ
9/17/2023 2:27:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 17 أيلول(بترا)- أطلقت حاضنة الأعمال التابعة لشركة "جوردن ستارت، اليوم الأحد في محافظة اربد، برنامج منح ريادة الأعمال الممول من برنامج التعليم الأردني السوري والاتحاد الأوروبي.
وأكد المحافظ رضوان العتوم أهمية البرنامج في توفير الدعم المادي الممكن لإطلاق برامج ريادية في العديد من مجالات الأعمال، ولاسيما المشروعات الصغيرة والميكروية القادرة على تحسين الظروف الاقتصادية للفئات المستضيفة واللاجئين السوريين.
وأوضح أن البرنامج الذي ينفذ من خلال حاضنة الأعمال التابعة لشركة "جوردن ستارت"، يستهدف اللاجئين السوريين المنتفعين من خدمات صندوق المعونة الوطنية وتكية أم علي، مشيرا إلى أن قيمة المنحة الواحدة تصل إلى 10 آلاف دينار.
ولفت العتوم إلى أن التقدم للاستفادة من المنح التي يوفرها المشروع تبدأ من مساء اليوم عبر الموقع الرسمي للشركة.
--(بترا)
م.ق/اص
17/09/2023 12:38:13
MENAFN17092023000117011021ID1107085030
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