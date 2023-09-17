نادي الاتحاد يحقق لقبا تاريخيا بدوري المحترفات

عمان 17 أيلول (بترا)- نجح فريق نادي الاتحاد في تحقيق لقب تاريخي في دوري المحترفات لكرة القدم، عندما توج مساء يوم أمس السبت، بلقب بطولة الدوري لأول مرة في تاريخه، وسط فرحة كبيرة من اللاعبات والإدارة ومحبي النادي.

وتمكن الفريق من الفوز بلقب النسخة الخامسة من دوري المحترفات الأردني، وللمرة الأولى في تاريخه، مع اختتام منافسات المرحلة الذهبية من البطولة للموسم 2023/2024.

وتسلم فريق الاتحاد كأس البطولة وميداليات المركز الأول، ونال الأرثوذكسي ميداليات المركز الثاني، وعمان FC المركز الثالث، بحضور نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد مروان جمعة، وعضو الهيئة التنفيذية ورئيس اللجنة النسوية، ستيفاني النبر، والأمين العام للاتحاد سمر نصار.

وحصلت لاعبة فريق الاتحاد ليلي اسكندر، على لقب هدافة البطولة، برصيد 14 هدف، ونالت زميلتها في الفريق شيرين الشلبي لقب أفضل حارسة، فيما تشاركت روزبهان فريج من الفريق ذاته، إلى جانب لاعبة الأرثوذكسي نيومي أنيما لقب أفضل لاعبة بالبطولة.

وكان الأرثوذكسي تعادل مع النصر 2-2 مع انطلاق منافسات المرحلة الخامسة والأخيرة من المرحلة الذهبية للبطولة.

وسجل للنصر فريدريكا توركودروز د.32، ورزان الزاغة د.58، فيما حملت أهداف الأرثوذكسي توقيع رحمة جافارو د.35، ولونا المومني د.43.

وحقق عمان أف سي فوزا عريضا على الاستقلال 6-1، عن طريق ليان العجارمة د.30، وبانة البيطار د.32، وتالا البرغوثي د.40، ولينا المعايعة د.50، وجنى العيساوي د.81 وسجلت لاعبة الاستقلال هدفاً في مرماها د.9، فيما حمل الهدف الوحيد للخاسر توقيع جنيفر يبواه د.57.

ومع اختتام منافسات البطولة، استقر الاتحاد في صدارة ترتيب الفرق ب 27 نقطة، يليه الأرثوذكسي 23، ثم عمان FC 18، النصر 14، والاستقلال أخيراً 1.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

17/09/2023 12:28:48