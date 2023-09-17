نادي الاتحاد يحقق لقبا تاريخيا بدوري المحترفات
التاريخ
9/17/2023 2:27:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- نجح فريق نادي الاتحاد في تحقيق لقب تاريخي في دوري المحترفات لكرة القدم، عندما توج مساء يوم أمس السبت، بلقب بطولة الدوري لأول مرة في تاريخه، وسط فرحة كبيرة من اللاعبات والإدارة ومحبي النادي.
وتمكن الفريق من الفوز بلقب النسخة الخامسة من دوري المحترفات الأردني، وللمرة الأولى في تاريخه، مع اختتام منافسات المرحلة الذهبية من البطولة للموسم 2023/2024.
وتسلم فريق الاتحاد كأس البطولة وميداليات المركز الأول، ونال الأرثوذكسي ميداليات المركز الثاني، وعمان FC المركز الثالث، بحضور نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد مروان جمعة، وعضو الهيئة التنفيذية ورئيس اللجنة النسوية، ستيفاني النبر، والأمين العام للاتحاد سمر نصار.
وحصلت لاعبة فريق الاتحاد ليلي اسكندر، على لقب هدافة البطولة، برصيد 14 هدف، ونالت زميلتها في الفريق شيرين الشلبي لقب أفضل حارسة، فيما تشاركت روزبهان فريج من الفريق ذاته، إلى جانب لاعبة الأرثوذكسي نيومي أنيما لقب أفضل لاعبة بالبطولة.
وكان الأرثوذكسي تعادل مع النصر 2-2 مع انطلاق منافسات المرحلة الخامسة والأخيرة من المرحلة الذهبية للبطولة.
وسجل للنصر فريدريكا توركودروز د.32، ورزان الزاغة د.58، فيما حملت أهداف الأرثوذكسي توقيع رحمة جافارو د.35، ولونا المومني د.43.
وحقق عمان أف سي فوزا عريضا على الاستقلال 6-1، عن طريق ليان العجارمة د.30، وبانة البيطار د.32، وتالا البرغوثي د.40، ولينا المعايعة د.50، وجنى العيساوي د.81 وسجلت لاعبة الاستقلال هدفاً في مرماها د.9، فيما حمل الهدف الوحيد للخاسر توقيع جنيفر يبواه د.57.
ومع اختتام منافسات البطولة، استقر الاتحاد في صدارة ترتيب الفرق ب 27 نقطة، يليه الأرثوذكسي 23، ثم عمان FC 18، النصر 14، والاستقلال أخيراً 1.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
17/09/2023 12:28:48
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