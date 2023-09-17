الفيصلي وناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا غدا

الفيصلي وناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا غدا
التاريخ
9/17/2023 2:27:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول(بترا)- يلتقي فريق النادي الفيصلي نظيره فريق ناساف الأوزبكي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد عمان الدولي، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويلعب فريق الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، في المجموعة الثانية التي تضم فرق السد القطري والشارقة الإماراتي و ناساف الأوزبكي.
و أنهى فريق الفيصلي تحضيراته لملاقاة فريق ناساف، وسط معنويات مرتفعة وعزيمة لتحقيق نتائج لافتة في هذه المشاركة التاريخية للفيصلي، الذي يلعب لأول مرة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
--(بترا)
خ خ /أص / س س
17/09/2023 12:23:14
MENAFN17092023000117011021ID1107085028
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