الفيصلي وناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا غدا

عمان 17 أيلول(بترا)- يلتقي فريق النادي الفيصلي نظيره فريق ناساف الأوزبكي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد عمان الدولي، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلعب فريق الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، في المجموعة الثانية التي تضم فرق السد القطري والشارقة الإماراتي و ناساف الأوزبكي.

و أنهى فريق الفيصلي تحضيراته لملاقاة فريق ناساف، وسط معنويات مرتفعة وعزيمة لتحقيق نتائج لافتة في هذه المشاركة التاريخية للفيصلي، الذي يلعب لأول مرة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

--(بترا)

خ خ /أص / س س

17/09/2023 12:23:14